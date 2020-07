L’Ajuntament de València ultimarà la fase III B de recollida orgànica arribant a 235.764 persones

Connect on Linked in

Campillo ha posat en valor “l’aposta decidida d’este govern des de 2016 pel reciclatge, on l’orgànica ha pegat un salt quantitatiu molt important”

El vicealcalde de València i regidor de Gestió Sostenible de Residus Urbans i Neteja de l’Espai Públic, Sergi Campillo, ha presentat hui en roda de premsa l’última fase de recollida de matèria orgànica a la ciutat, la Fase III B. Una fase que arribarà a 235.764 persones (25 barris i 16 pobles de València), la qual cosa suposa el 30% de la població, i en la qual l’Ajuntament de València invertix 1.112.855,64 euros repartits entre el servici de recollida d’orgànica; el servici de recollida selectiva; la reagrupació d’illes e contenidors; i una campanya informativa de la ciutat en la qual es repartiran 65.000 kits de reciclatge. Campillo ha posat en valor “l’aposta decidida d’este govern des de 2016 pel reciclatge, on l’orgànica ha pegat un salt quantitatiu molt important”.



La implantació de recollida d’orgànica a València es va emprendre al novembre de 2016 amb la Fase I-A (Benimaclet i Sant Marcel·lí); després li va seguir la Fase I-B al novembre de 2017 (Campanar-Sant Pau); la Fase II va arribar al novembre de 2018; i la Fase III-A al novembre de 2019. La Fase III-B, que s’executarà a partir del pròxim mes d’octubre i que completarà la implantació de recollida d’orgànica a València que es va iniciar en 2016, afectarà el 30% de població que són 235.764 persones i 25 barris i 16 pobles de València repartits entre la Zona 1 (19), la Zona 2 (18) i la Zona 3 (4). Entre el servici de recollida orgànica i el servici de recollida selectiva, el consistori invertirà vora 366.000 euros.



REORGANITZACIÓ ILLES DE CONTENIDORS



Altre dels punts importants que ha destacat Campillo serà la reorganització de les illes de contenidors, per a la qual l’Ajuntament de València destinarà 411.307,93 euros i que comptarà amb la col·laboració de la regidoria liderada pel vicealcalde de València i la de Mobilitat Sostenible. Una reorganització que començarà al juliol, amb la senyalització del trasllat dels contenidors, a la qual li seguirà una carta a les entitats veïnals i altres associacions amb el geoportal adaptat perquè “puguen veure on estaran les illes de contenidors amb el nou contenidor d’orgànica”.



Campillo ha indicat que “donarem un temps aproximat de quinze dies perquè estes entitats facen les al·legacions oportunes, després revisarem les al·legacions i intentarem assumir les màximes possibles sempre que siga possible”. El regidor ha explicat que els contenidors s’agruparan en illes de mínim 3 contenidors (orgànica, envasos lleugers i 1 o més unitats de resta); que podran ser de fins a quatre (orgànica, envasos lleugers, 1 o més unitats de resta i paper-cartó); i fins i tot de cinc comptant amb el contenidor de vidre, el qual s’habilitarà “en zones pròximes a l’hostaleria, que és on ens interessa perquè és la gran productora de vidre de la ciutat”.



Després serà el torn de la senyalització dels contenidors, el mes de setembre les zones 1 i 2 i a l’octubre en la zona 3. També s’enviarà una carta a tot el veïnat, porta a porta, “com hem fet en les últimes campanyes, informant que pròximament s’implementarà el contenidor de matèria orgànica”.



CAMPANYA INFORMATIVA I EDUCACIÓ AMBIENTAL



Així mateix, el vicealcalde ha posat en labor la campanya d’informació a la ciutadania que es durà a terme a partir d’octubre i en la qual es repartiran un total de 65.000 kits de reciclatge formats per 3 bosses de ràfia (groga, blava i verda); un poalet de 10 litres d’orgànica; paquet de compost; rotllo de bosses de fem compostables; un embús per a oli; un porta llapis retallable; i una malla reutilitzable per a fer la compra. Campillo ha destacat la malla reutilitzable per conformar una “novetat” respecte a altres campanyes” i que perseguix “promocionar que quan els ciutadans i les ciutadanes vagen al supermercat, mercat o centre de proximitat, eviten les bosses de plàstic i així ajudar a eliminar les bosas de plàstic d’un sol ús”. Una campanya informativa el pressupost de la qual supera el mig milió d’euros, concretament 517.986,62 euros, i en la qual es realitzaran 108 jornades d’informació en la Zona 1; 72 jornades en la Zona 2; i 48 en la Zona 3.



Una altra de les novetats respecte a l’any anterior és la posada en marxa d’accions informatives d’educació ambiental, des del mes d’octubre i que s’estendran fins a les festes nadalenques. Unes accions que es faran 124 jornades en la Zona 1, altres 124 en la Zona 2 i 50 jornades en la Zona 3.



PRESSUPOST 2021 I EVOLUCIÓ ORGÀNICA



En un altre ordre de coses, Campillo ha manifestat que tindrà un impacte en els pressupostos de l’any que ve, els de 2021, de 5 milions d’euros, en el servici de recollida de residus. En este sentit ha recordat que “València complirà el PIR íntegrament en recollida de matèria orgànica” i que per això “ha suposat una inversió elevada però que va en la línia de l’economia circular”.



En últim lloc, el vicealcalde ha fet un balanç “molt positiu” de l’evolució de la recollida d’orgànica a València des de 2016 on es van recollir 191 tones, passant per 2017 (2.188 tones), 2018 (3.290 tones) i 2019 (12.020 tones); unes dades que per a Campìllo demostren “l’aposta decidida que s’ha fet des d’aquest equip de govern pel reciclatge a la ciutat, que ha fet un salt quantitatiu molt important”. També ha assenyalat l’increment en la recollida d’altres residus com a paper-cartó o envasos, entre altres.