L´Ajuntament de València valora positivament l´estudi de la Conselleria per a alliberar cabal de la depuradora de Pinedo

Valía i Campillo creuen que “la ciutat deixarà de patir les conseqüències d’una infraestructura al límit”

L’Ajuntament considera molt positiu que la Conselleria d’Agricultura i Desenvolupament Rural plantege alliberar cabal d’aigua de la depuradora de Pinedo en l’estudi que hui ha presentat al vicealcalde i regidor de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, i a la regidora de Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía. Ambdós han valorat “que València deixarà de patir les conseqüències de tindre una depuradora que està sempre al límit de la seua capacitat i s’evitarà que entren aigües residuals al parc natural de l’Albufera”.



Valía i Campillo s’han reunit amb la secretària autonòmica d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Paula Tuzón, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Manuel Alcalde, el director general de Medi natural i Avaluació Ambiental, Benjamí Pérez, i el gerent d’EPSAR, Augusto Montamarta.



La regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, considera que la proposta de la Conselleria “respon a una reivindicació de la ciutat de València per alliberar cabal de la depuradora de Pinedo” perquè “la desconnexió del col·lector Oest de la depuradora comportaria una reducció d’entre un 15% i un 20% del cabal que arriba actualment”. Per tant, Elisa Valía creu imprescindible que es planifique el tractament d’aigües residuals de manera estratègica per tal de “deixar de patir les conseqüències nefastes de tindre una depuradora que està sempre al límit de la seua capacitat i que compromet la seguretat del tractament amb cada episodi de pluja”.



Per la seua banda, el vicealcalde i regidor de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, creu “importantíssim evitar que el col·lector Oest col·lapse quan hi ha pluges importants i que entren aigües negres en el parc natural de l’Albufera”. Campillo s’ha mostrat molt satisfet “perquè existisca un full de ruta de la Conselleria per evitar un dels problemes que afecta tant als municipis de l’Oest de l’Horta Sud com a la qualitat ecològica del parc natural de l’Albufera”. “Hem donat un pas en la bona direcció”, ha assenyalat Campillo.