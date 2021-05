L’Ajuntament de València vol impulsar fins a 100 comunitats energètiques de barri per a lluitar contra el canvi climàtic

Connect on Linked in

La fundació municipal València Clima i Energia ha signat un conveni de col·laboració amb l’empresa IMPACT-E (Grup Impacte Planificació Urbana) per al desenvolupament de 100 comunitats energètiques i el desplegament de noves instal·lacions d’energia solar fotovoltaica a la ciutat.

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha informat hui d’este acord de col·laboració entre totes dues entitats que “permetrà planificar i assessorar amb material tècnic consultes d’energia renovable fotovoltaica, estimant la viabilitat tecno-econòmica de les diferents instal·lacions d’autoconsum individual i col·lectiu”.

“L’acompanyament i guia de les persones interessades es durà a terme, gratuïtament, en l’Oficina de l’Energia, “impulsora de la formació ciutadana sobre canvi climàtic, així com de la transformació de la ciutat en una urbe resilient i capaç d’afrontar els reptes del calfament global”, ha aclarit l’edil, després de recordar que l’assessorament a la comunitat energètica Compartim Energia Renovable als barris d’Aiora i Algirós, promoguda per l’Ajuntament i la fundació València Clima i Energia, “també ha sigut fruit d’esta col·laboració”.

“Les potencials comunitats energètiques, podran rebre l’ajuda d’esta empresa (especialitzada en servicis informàtics, programació d’intel·ligència artificial i anàlisi de dades) per a, entre altres coses, considerar la viabilitat i idoneïtat de diferents cobertes de la zona per a albergar instal·lacions fotovoltaiques que siguen gestionades de manera col·lectiva per les persones sòcies de la comunitat energètica”, ha explicat.

“D’altra banda -ha afegit Alejandro Ramon- a mitjà termini, s’espera que esta col·laboració puga facilitar l’impuls de les 100 comunitats energètiques de barri que busca promoure l’Ajuntament”. En este sentit, el regidor ha explicat que “el consistori elabora un programa amb múltiples plans susceptibles d’optar als fons europeus de reconstrucció Next Generation, una de les línies de la qual és precisament l’impuls de la sostenibilitat i el canvi de model energètic, on s’emmarcaria este pla traçat per la regidoria d’Emergència Climàtica i la Fundació València Clima i Energia”.

“Més enllà de les comunitats energètiques, el conveni signat permetrà a València Clima i Energia i IMPACT-I intercanviar dades d’interés per a les dues organitzacions sobre l’ús, la producció i el consum d’energia a la ciutat, compartir consultes en matèria d’eficiència energètica o de potencial de generació d’energia renovables d’edificis de la ciutat de València o derivades per l’Oficina de l’Energia de València i donar suport al desenvolupament de les eines de Impact-E via un dialogue constructiu sobre les necessitats d’una ciutat com València en temes de planificació energètica” ha assegurat Alejandro Ramon, qui així mateix ha indicat que “esta acció se suma a totes aquelles iniciatives municipals desenvolupades per al compliment dels compromisos de lluita contra el canvi climàtic de València”.

“Treballem accions que aconseguisquen aconseguir la descarbonització de la ciutat, al mateix temps que es lluita per una transició justa i amb la ciutadania en el centre, en el marc d’iniciatives com l’Agenda Urbana 2030, el Pacte d’Alcaldies i les Missions 2030”, ha conclòs Alejandro Ramón.