L’Ajuntament de València vol impulsar l’apicultura urbana d’autoconsum en el terme municipal de valència

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha anunciat este matí la iniciativa de l’Ajuntament per a demanar una modificació legislativa autonòmica que afavorisca l’extensió de l’Apicultura Urbana. Campillo ha anunciat que dirigirà una carta a la Generalitat per a promoure un canvi legislatiu per a “fomentar esta estratègia i permetre també que es puguen instal·lar ruscos de manera segura als àmbits urbans”, ha explicat.

El vicealcalde ha subratllat “els múltiples beneficis que aporten les abelles, tant a humans com al medi ambient”, i ha destacat el seu paper “fonamental en la pol·linització i com a agents bioindicadors de la contaminació ambiental”. De fet, segons el Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA), més del 70% dels cultius que proporcionen el 90% del que menja la humanitat es pol·linitza gràcies a les abelles. A Europa, prop d’un 84% dels cultius vegetals comercialitzats i un 80% de les plantes en estat silvestre depenen d’esta funció, segons la Comissió Europea.

Campillo ha participat este matí en les activitats que se celebren a la plaça de l’Ajuntament amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de les Abelles, que se celebra hui. En col·laboració amb l’AVAU, Associació Valenciana d’Apicultura Urbana, l’Ajuntament de València ha instal·lat un lloc informatiu des del qual informa la ciutadania sobre els beneficis de les abelles. El vicealcalde, Sergi Campillo, acompanyat pel president d’AVAU, Raúl Escobedo, ha assenyalat que nombroses ciutats, com Londres o Àmsterdam “utilitzen el món de les abelles com a eina d’educació ambiental, que ajuda xiquets i adults a conscienciar-se de la nostra dependència dels ecosistemes naturals, i de la necessitat de la seua protecció i la difusió de l’Apicultura Urbana”. “Per això -ha afegit- i davant les nombroses experiències que demostren que no hi ha problemes de cohabitació, considerem que hi ha raons suficients que justifiquen la introducció de l’Apicultura Urbana d’autoconsum en el terme municipal de València”.

L’APICULTURA URBANA AL MÓN

La dràstica reducció de la població d’abelles que s’ha produït en les dos últimes dècades, tant a Europa com als Estats Units, ha propiciat l’aparició de projectes d’Apicultura Urbana en diferents ciutats al voltant del món (moviment Beekeeper). I hui dia, esta activitat, que va arrancar a París, on des del segle XIX estava legislada, s’exerceix en més d’un centenar de ciutats, sent Londres l’actual capital de l’apicultura urbana mundial.

A Espanya, Barcelona és la ciutat pionera en la instal·lació de ruscos urbans, mentre que a la Comunitat Valenciana, la normativa sobre apicultura està enfocada a l’activitat agropecuària i a les explotacions apícoles. No obstant això, des de l’Ajuntament de València s’ha instal·lat una vintena de ruscos en els últims anys, encara que la majoria localitzades en zones verdes, com ara els Jardins del Real (Vivers) o al Jardí del Túria, atés que l’actual normativa impedeix aproximar-les als nuclis habitats, o regula la seua ubicació de manera molt restrictiva (alguns ruscos s’han instal·lat en edificis municipals de Ciutat Vella). Tal com ha recordat el vicealcalde, l’Ajuntament col·labora en la supervivència de les abelles mitjançant estes bresques, i recull la mel, un dels aliments més complets que existeixen en l’alimentació humana, que es regala a entitats de solidaritat.

“De fet, recentment hem regalat tota la mel (uns 396 kg en 1835 pots) produïda al 2020 a 8 entitats socials que treballen amb persones en risc d’exclusió social perquè pogueren usar esta mel als seus menús o per a repartir-la entre les persones usuàries. En este sentit, la mel produïda als ruscos municipals ha acabat també sent part de la política que fa este govern a favor dels col·lectius amb especials dificultats”, ha explicat el vicealcalde.

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE APICULTURA URBANA

En este sentit, des de l’Ajuntament, a través de la Vicealcaldia i Regidoria d’Ecologia Urbana, s’està estudiant la possibilitat de desenvolupar una ordenança pròpia d’apicultura urbana que permeta fomentar i desenvolupar esta pràctica amb totes les garanties necessàries, regulant les condicions d’instal·lació de ruscos, el seu manteniment i el règim jurídic del seu funcionament. Però, tal com ha explicat el vicealcalde, la normativa autonòmica actual, sobre la qual hauria d’assentar-se l’ordenança, ha quedat superada (no recull cap habilitació a partir de la qual poder elaborar eixa ordenança pròpia). Per això, l’Ajuntament demanarà a la Generalitat un canvi legislatiu per a fomentar esta estratègia i permetre fins i tot que es puguen instal·lar per part de particulars de manera segura com passa a moltes ciutats del món, ha conclòs el vicealcalde.

L’objectiu, ha conclòs el vicealcalde, és que “es permeta a les ciutats desenvolupar una vertadera xarxa de ruscos urbans”. “Les ciutats –ha subratllat Campillo- tenim un paper fonamental a l’hora de conservar esta espècie, que és fonamental també per a la pròpia supervivència humana”.