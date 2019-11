L’Ajuntament de València vol recuperar les covetes de Sant Joan

Print This Post

Ribó s’ha reunit amb membres de l’Associació Recuperem les Covetes.

L’alcalde de València, Joan Ribó, s’ha reunit amb membres de l’Associació Recuperem les Covetes per implicar-se en la recuperació de les Covetes de Sant Joan. Les covetes són edificacions de principis del segle XVIII. Són semisoterranis de poca superfície que albergaven ferralleries i comerços de vell. Joan Ribó ha assenyalat la seua satisfacció per esta iniciativa particular «de tornar a posar en marxa estos elements de gran valor històric i també simbòlic».

El president de l’entitat, Raúl Escobar, ha explicat la idea de recuperar este espai «que forma part de la història de València des de fa més de tres segles, i que ha estat molt de temps abandonat i sense activitat». El projecte de l’associació Recuperem les Covetes és rehabilitar estos espais i posar-los en funcionament segons els usos que recomana el Pla de Protecció de Ciutat Vella i la Llei de Patrimoni. L’Ajuntament, en compliment de l’article 9 de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques, facilitarà «la incorporació dels BICS a usos actius i adequats a la seua naturalesa com a manera de promoure l’interés social, la seua conservació i restauració».