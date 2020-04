L’Ajuntament de Xirivella emetrà hui i demà certificats digitals per a autònoms de manera presencial

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Xirivella ha recuperat l’atenció presencial, suspesa durant els últims dies en compliment de l’estat d’alarma, per a emetre certificats digitals als treballadors autònoms que no disposen d’ell. Aquest document és imprescindible per a poder sol·licitar les ajudes a autònoms habilitades per la Generalitat, i el termini de sol·licitud dels quals comença hui mateix. El consistori està aplicant un estricte protocol de seguretat per a minimitzar els riscos, tant dels contribuents com dels treballadors municipals. Les persones que acudeixen a l’Ajuntament a sol·licitar el seu certificat digital han de romandre en tot moment fora de l’edifici i entregar el seu DNI a un ordenança, que al seu torn el trasllada al Gabinet d’Informació per a la gestió del tràmit.

Águeda Ferrandis, regidora d’Hisenda i responsable política del Gabinet d’Informació, adverteix que el servei “només està operatiu per a autònoms que necessiten el seu certificat digital per raons justificades” i matisa que “no s’atendrà presencialment cap altra gestió municipal”. Ferrandis recorda que l’Ajuntament manté oberts els seus canals telemàtics i telefònics de comunicació amb la ciutadania per a evitar desplaçaments innecessaris. L’atenció presencial a autònoms estarà disponible hui dimecres i demà dijous, de 8 a 14 hores.

Les ajudes a autònoms de la Generalitat, dotades amb un fons de 57 milions d’euros, estan disponibles des de hui per a aquells que hagen suspés la seua activitat o hagen reduït la facturació en un 75% o més. El termini per a les sol·licituds estarà obert fins al 4 de maig. No obstant això, la data de presentació és un dels factors que la Generalitat tindrà en compte a l’hora d’assignar les ajudes, que oscil·laran entre els 750 i els 1.500 euros per treballador.