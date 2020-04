L’Ajuntament de Xirivella facilitarà el temari imprés a l’alumnat sense connexió telemàtica

Print This Post

Les direccions dels centres docents de Xirivella han xifrat en un 10% el nombre d’alumnes i alumnes sense connexió a internet en els seus domicilis. Per a garantir la igualtat d’oportunitats i que ningú quede arrere per la suspensió de les classes presencials, l’Ajuntament assumirà la impressió en paper dels temaris i els facilitarà a les famílies. Seran els conserges de cada centre els encarregats de realitzar les fotocòpies seguint les instruccions del cos docent. Posteriorment es dirà a les mares i pares de l’alumnat perquè passen a recollir el material didàctic.

Les direccions dels centres escolars disposen ja del llistat d’alumnes i alumnes sense connexió telemàtica. A partir ara, el tutor o tutora de cada alumne contactarà amb la seua família, telefònicament o mitjançant missatge, per a organitzar el dia i hora de lliurament del temari. Per regla general, el material didàctic s’entregarà de 9 a 12 del matí en els centres escolars. El personal de les consergeries respectarà les normes higièniques i la distància de seguretat per a evitar riscos de contagi.

“A Xirivella estem fent un gran esforç per atendre la població vulnerable o en risc d’exclusió durant la crisi del COVID-19; tal vegada la infància i l’adolescència no siga un col·lectiu de risc sanitari, però sí que ho és en matèria d’exclusió social i acadèmica”, assegura Encarna Martí, regidora d’Educació. “Agraïsc el lliurament de la comunitat educativa local, adreces, consergeries i AMPAS, per facilitar la inclusió de tot l’alumnat i garantir la igualtat d’oportunitats”, conclou Martí.