L’Ajuntament de Xirivella recupera l’atenció presencial solo amb cita prèvia

L’Ajuntament de Xirivella recupera a partir d’aquest dimecres, 20 de maig, l’atenció presencial per a qualsevol tràmit. El Gabinet d’Informació municipal reobri les seues portes al públic amb cita prèvia, mampares en les taules i un estricte protocol de seguretat. L’horari d’atenció serà de 8 a 14 hores en dies laborables. Per a evitar aglomeracions a l’interior de l’edifici consistorial, les esperes s’ordenaran al carrer i amb indicacions per a garantir la distància de dos metres entre persones. L’Ajuntament recomana l’ús de màscara si en algun moment no és possible mantindre la separació de seguretat. Les persones interessades a realitzar una gestió presencial hauran de demanar la seua cita prèvia en www.xirivella.es o telefonant al 96 313 50 50.

Seguint les instruccions del Ministeri de Sanitat per a l’atenció presencial en les administracions públiques, a Xirivella s’estan instal·lant mampares de protecció en tots els centres on es manté contacte directe amb el públic. També amb el format de cita prèvia, a partir del pròxim dilluns reprendran l’atenció presencial la Biblioteca Central (només per a préstecs i devolució de llibres), el Poliesportiu Municipal (només per a pistes de pàdel i tennis), Casa de la dona (gabinet psicopedagògic), Serveis Socials i l’àrea d’Educació. El consistori recomana, en tot cas, evitar desplaçaments innecessaris i continuar gestionant els tràmits telefònica o telemàticament. De manera excepcional, l’Ajuntament de Xirivella ha habilitat quatre jornades d’atenció presencial durant l’estat d’alarma per a l’expedició de certificats digitals en les quals es va atendre unes dues-centes persones.

“L’atenció telefònica i telemàtica està funcionant correctament durant l’estat d’alarma i pensem que ha de ser el mètode prioritari de relació amb l’Ajuntament mentre persistisca l’amenaça de contagi”, ressalta Águeda Ferrandis, regidora d’Informació i Modernització Administrativa. “La major part de les gestions es poden realitzar ‘on line’, però és cert que hi ha moltes persones que no estan familiaritzades amb aqueix llenguatge i prefereixen una atenció directa; aquests dies l’hem estat veient amb l’expedició de certificats digitals o les sol·licituds d’ampliació de terrasses”, explica Ferrandis. “D’altra banda, la cita prèvia ens permet ordenar millor el trànsit de gestions i optimitzar l’atenció”, conclou. Xirivella va implantar la cita prèvia la passada tardor sola en horari de vesprada. L’experiència ha sigut satisfactòria per a l’Ajuntament i el públic i la intenció, en un futur pròxim, és estendre-la a tota la jornada.