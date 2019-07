L’Ajuntament de Xirivella renova junt amb l’IES Gonzalo Anaya i el Ramon Muntaner el PAC

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Programa Aula Compartida es troba dins del Pla d’Actuació per a la Millora (PAM) desenvolupat pel centre i va dirigit a l’alumnat en risc d’exclusió social

Xirivella ha signat de nou amb l’IES Gonzalo Anaya i el Ramon Muntaner un acord educatiu amb què es busca atendre a la diversitat i incloure en l’educació a alumnat en risc d’exclusió social matriculat en els centres d’educació secundària obligatòria i que presenta conductes disruptives, dificultats d’adaptació al medi escolar i tendència a l’absentisme escolar crònic o l’abandonament escolar.

Este programa ja porta uns anys funcionant als centres i suposa una col·laboració amb diferents departaments del consisitori, com ara el Centre Jove i també amb associacions de Xirivella que col·laboren altruistament, com les Ames de Casa Tyrius. L’alumnat ix de l’aula ordinària per poder fer treball de camp diferent i així potenciar la seua motivació.

La Regidora d’Educació, Encarna Martí, ha destacat que “es tracta d’una mesura que hem demostrat que afavorix l’adaptació a l’entorn educatiu de persones que es troben en estes circumstàncies i que pot servir per a canviar la seua situació”.

Per la seua part, l’alcalde, Michel Montaner, ha agraït a les direccions dels centres la seua implicació per fomentar sempre programes que tenen en compte i ajuden a l’alumnat més vulnerable.

Des del consistori es posaran en marxa de nou tallers en col·laboració amb el Centre Jove, Serveis Socials, Esports i l’Agència de Desenvolupament Local (Ocupació) durant el pròxim curs escolar 2019/2020.