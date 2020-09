L’Ajuntament deBurjassot posposa l’inici de matrícula de les Escoles Esportives Municipals i els Tallers de la Casa de Cultura a la fi de setembre, si la situació sanitària així ho permet

Connect on Linked in

La situació sanitària causada per la Covid-19 continua marcant el desenvolupament de les diferents campanyes que, cada any, l’Ajuntament de Burjassot proposa als seus veïns el mes de setembre, en aquest cas, els Tallers de la Casa de Cultura i l’oferta de les Escoles Esportives Municipals.

Tal com es va avançar el mes de juliol i pensant sempre en la seguretat de les ciutadanes i els ciutadans del municipi, l’Àrea de Cultura i Joventut i la Regidoria d’Esports, dirigides per Estefanía Ballesteros i Juan Gabriel Sánchez, respectivament, porten ja mesos treballant en la preparació del pròxim curs de totes dues campanyes per a, com s’ha assenyalat, garantir la seguretat de totes les persones, que es compten per centenars, que formen part de tots dos programes.

Així, i a causa de la situació actual d’evolució de la pandèmia, des del Consistori s’ha pres la decisió de continuar sent prudents i esperar fins a finals del present mes de setembre per a avaluar la situació i si és positiva, llançar les campanyes informatives i de matrícula de tots dos programes. Els departaments responsable continuen treballant en la composició dels cursos i modalitats, grups, horaris, espais, capacitat de les aules, etc…però, no serà fins a finals de setembre, i tenint sempre en compte la situació sanitària, quan es done tota la informació pertinent de cara a les matrícules i al desenvolupament del curs 2020/2021.

“Som conscients que tant els Tallers de la Casa de Cultura com l’oferta de cursos de les Escoles Esportives són dues dels projectes municipals d’oci i esport més demandats i que compten amb una gran participació per part dels nostres veïns i les nostres veïnes de totes les edats. Però, hem de continuar sent prudents ja que la situació sanitària pot canviar en poc temps i no volem que els seus usuaris i usuàries puguen veure’s afectats”, tal com ha assenyalat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, qui també ha remarcat que “a la fi de mes, si la situació així ho permet, donarem tota la informació sobre el desenvolupament de tots dos projectes, que es desenvoluparan atenent la normativa sanitària. Vull recordar que les activitats d’oci òbviament són voluntàries i no responen a obligacions lectives, amb la qual cosa, i a fi de continuar vetlant per la salut pública, es prenen aquestes decisions sobre activitats que són competència directa d’aquest Ajuntament”.