L’Ajuntament del Perelló ajudarà amb 250 euros als autònoms

L’Ajuntament del Perelló treballa estos dies per a buscar solucions que puguen alleujar, almenys en part, la situació que estan patint els autònoms que durant este període de confinament per la crisi sanitària, veuen com els seus negocis romanen tancats obligatòriament.

“Per això, des de l’Ajuntament hem decidit ajudar amb 250 euros als autònoms empadronats en la nostra població o que tinguen un negoci ací. Volem col·laborar, en la mesura de les nostres possibilitats, a millorar la situació dels nostres ciutadans i ciutadanes que estan patint més durament esta crisi sanitària. Amb estes ajudes directes als autònoms de la localitat, volem suplementar les ajudes estatals i autonòmiques, i mostrar-los que estem al seu costat”, ha explicat l’alcalde del Perelló, Juan Botella.

Durant els pròxims dies, els tècnics municipals iniciaran els tràmits per a publicar la convocatòria d’estes ajudes. Tots aquells autònoms interessats a optar a elles, deuran: acreditar la seua alta, haver abonat la mensualitat de març i tindre el seu negoci tancat com a mesura extraordinària pel decret del govern central davant la crisi sanitària. L’ajuda es concretarà amb una quota fixa de 250 euros i serà compatible amb altres ajudes de les Administracions públiques.

L’equip de govern ha acordat esta mesura per a ajudar al teixit empresarial més perjudicat al no poder obrir el seu negoci pels decrets del govern central davant l’Estat d’Alarma. “Es tracta de la segona acció de xoc, i no serà l’última que prendrem, contra els efectes de la crisi tan greu que vivim, després de la que vam acordar el passat dia 23 de març, de suspendre les taxes d’ocupació de via pública de taules i cadires, durant tot 2020, per a alleujar també als negocis de l’hostaleria”, ha explicat Juan Botella, qui, així mateix, ha assenyalat que “és evident que esta crisi originada pel Covid-19 ens afecta a tots, però les mesures més urgents, dins de les nostres competències, han d’anar dirigides a aquelles persones que estan veient-se més perjudicades”.

L’alcalde vol informar també que s’ha encarregat un Pla de Reactivació Comercial/Turística del Perelló en el qual es proposaran una sèrie d’accions a dur a terme amb la finalitat d’activar i dinamitzar el comerç vinculat a la demanda turística del Perelló.

“Volem que la ciutadania en general, i especialment els autònoms, estiguen segurs que tenen a l’Ajuntament compromés amb oferir tots els suports possibles per a superar esta crisi, que ha danyat molt el nostre teixit empresarial i ha canviat totalment els nostres costums socials. Així mateix, volem recordar a tots els ciutadans i ciutadanes que tenen al seu alcalde, i a tot l’equip de govern, sempre a la seua disposició per a qualsevol dubte, suggeriment o problema que se’ls plantege”, ha afirmat Juan Botella.