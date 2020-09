L’Ajuntament del Perelló invertirà més de 500.000 euros, en els pròxims dos anys, en instal·lacions noves i infraestructures

Connect on Linked in

Les actuacions es realitzaran gràcies als fons SOM de la Diputació de València i a fons propis de l’Ajuntament

L’Ajuntament del Perelló ha aprovat en la Junta Veïnal de caràcter ordinari celebrada ahir dijous, per sis vots a favor i un en contra, una modificació de crèdits per la qual, entre altres partides, s’incorporen als Pressupostos els fons del Pla de Serveis i Obres Municipals (SOM) de la Diputació de València, amb caràcter bianual per als exercicis 2020-2021, per un import per a l’entitat local menor de 490.365,56 euros.

Estos fons, sumats a la redacció i direcció d’obres efectuades amb recursos propis de l’Ajuntament, aconsegueixen que es puguen destinar les següents partides a actuacions al Perelló: 229.062 euros, a la construcció d’una Escoleta Infantil; 140.333 euros, a la remodelació de les voreres dels carrers Arquitecte Lavernia i Ramón Llull; 43.495 euros, a la col·locació de fanals en el passeig marítim; 86.222 euros, a la rehabilitació de la Casa del Cacahuero; i 20.908 euros, als treballs d’instal·lació de fusteria metàl·lica en la primera planta de l’edifici de l’Ajuntament.

“La nostra prioritat, ara mateix, és començar pel projecte de l’Escoleta Infantil per a intentar donar el servei en el curs 2021 -2022. Gràcies a esta Escoleta, facilitarem la conciliació laboral de les famílies del Perelló i les persones que treballen ací. D’altra banda, la rehabilitació de la Casa del Cacahuero també és necessària per a desenvolupar un projecte didàctic i mediambiental en defensa de les nostres tradicions, i per a promocionar el turisme ornitològic i el coneixement de la flora i la fauna al parc natural de l’Albufera. Totes les inversions esmentades es realitzaran al més prompte possible, en el moment en què tinguem els projectes i les licitacions aprovades”, ha assenyalat l’alcalde del Perelló, Juan Botella.