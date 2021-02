L’Ajuntament del Perelló llança el Marketplace ‘El Perelló a casa’ per a fomentar la compra en el comerç local

Print This Post

Els negocis locals podran adherir-se a aquesta plataforma en línia de manera gratuïta

El Marketplace albergarà oferta de tota mena: des de comerços, fins a serveis d’hostaleria o recursos turístics

L’Ajuntament del Perelló ha posat en marxa el projecte ‘El Perelló a casa’, un Marketplace digital perquè els comerços i negocis locals puguen oferir els seus productes i serveis a través internet. L’objectiu és fomentar les compres en els negocis del municipi per part tant dels veïns i veïnes del Perelló com de municipis pròxims.

La plataforma oferirà un servei integral turístic i comercial amb opcions molt variades que potenciaran i facilitaran les compres en el comerç, l’hostaleria i els serveis turístics de tota mena. El projecte suposarà una inversió inicial de 33.130 euros.

L’alcalde de la localitat, Juan Botella, ha explicat que es tracta de “un suport econòmic perquè els consumidors puguen gaudir del valor afegit que suposen els productes de proximitat amb un servei àgil i personalitzat”.

Es pretén crear un portal de venda en línia on els diferents negocis oferisquen els seus productes i serveis d’una forma accessible i que siga fàcil d’utilitzar. L’objectiu és que aquest Marketplace, al qual els negocis podran adherir-se de manera gratuïta, funcione com a punt d’unió entre negocis tradicionals que a penes tenen presència en internet amb clients que usen aquest mitjà com a eina habitual.

“D’aquesta manera s’aconseguirà que els xicotets comerços potencien la seua marca i arriben a un major nombre de clients, abaratisquen costos i obtinguen un nou espai de comerç en línia”, explica el primer edil. A més, el consumidor final també obté avantatges com una major rapidesa en la compra i la possibilitat, si ho desitja, d’eliminar els desplaçaments per a la recepció de les seues comandes.

Imatge de marca i facilitats en el pagament

Amb aquest Marketplace global, l’Ajuntament pretén també crear una imatge de marca unitària dels negocis locals que transmeta confiança als clients que usen el portal i també als comerciants que vulguen oferir els seus productes en ell.

La seguretat ha sigut un altre dels aspectes que s’han tingut en compte per a posar en marxa aquesta plataforma que inclourà un sistema de pagament bé amb targeta de crèdit o amb el sistema de transferència immediata Bizum. Respecte als sistemes d’enviament, s’oferiran diferents possibilitats tant d’enviament com de recollida en funció de les naturalesa i característiques de cada producte o servei.

En aqueix sentit, una de les característiques que es vol potenciar en aquesta plataforma en línia és que el client acudisca al comerç a retirar la compra que ha realitzat prèviament per internet, fomentant així que el comerç tradicional no perda la seua essència de tracte personal.

Està previst que en el nou portal en línia s’oferisquen productes típics de la zona, però també proposades de turisme, oci i restauració.

“És un projecte molt important per al Perelló”

L’alcalde, Juan Botella, ha destacat que és “un projecte molt important per al Perelló. Tenim molts comerços i serveis que oferir i necessitàvem unificar-ho i que la ciutadania tinguera una plataforma com aquesta per a poder comprar”.

“En 2012 amb la posada en marxa de la Fira de la tomaca del Perelló ja marquem un abans i un després en la promoció turística i amb la injecció econòmica que la Fira està suposant durant molts anys”, recorda el primer edil, qui destaca que “ara, en 2021, amb El Perelló a casa aconseguirem una nova línia de negoci i la modernització dels nostres comerços amb una oferta global i de futur”.