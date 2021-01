L’Ajuntament del Perelló prorroga els pressupostos

Print This Post

La pròrroga dels pressupostos de l’exercici anterior implica que no es puguen escometre una sèrie d’inversions que sí que estaven previstes en l’esborrany de Pressupost de 2021



L’Ajuntament del Perelló ha prorrogat els pressupostos de l’exercici anterior a través d’una resolució d’Alcaldia i per acord de la Junta de Gestió amb data 19 de gener.



Davant la impossibilitat d’aconseguir els suports, o almenys abstenció , per part dels grups de l’oposició per a portar a Junta Veïnal els pressupostos de 2021, el Consistori s’ha vist obligats a prorrogar els pressupostos “per a donar agilitat al funcionament de l’Ajuntament”, segons ha explicat l’alcalde de l’Entitat Local Menor, Juan Botella.



“La falta d’interés de donar suport als pressupostos 2021 dels membres de l’oposició ens obliga a utilitzar aquest mecanisme contemplat en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals”, ha declarat.



No obstant això, encara que la pròrroga atorgue certa agilitat al funcionament de l’Ajuntament, tindre prorrogats uns pressupostos que es van redactar fa un any, abans de la declaració de pandèmia, implica que no es puguen actualitzar les partides pressupostàries a les necessitats actuals.



Així, El Perelló deixarà de realitzar unes inversions previstes en l’esborrany de pressupostos per a 2021 per valor de 260.000 euros entre les quals destaquen les destinades a renovació d’enllumenat públic, jocs infantils, ampliació de zones esportives en parcs, construcció de la primera fase dels nous vestuaris en el poliesportiu, mobiliari urbà o mobiliari Centre Cultural, entre altres.