L’Ajuntament del Perelló repartirà 35.000 euros en ajudes directes per al comerç i l’hostaleria

L’Ajuntament del Perelló ha aprovat una línia d’ajudes directes per a comerços i hostaleria valorada en 35.000 euros. Una nova partida que l’Entitat Local Menor posa a la disposició dels negocis del municipi. En aquesta ocasió, seran ajudes directes de 800 euros per als establiments hostalers i de 500 per als comerços.

Els requisits per a accedir a aquesta ajuda impliquen únicament ser titular de l’establiment i haver estat almenys dos mesos donat d’alta en la seguretat social en 2020 o 2021. Així, s’exonera als beneficiaris de les ajudes del requisit d’haver de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social.

L’alcalde, Juan Botella, ha destacat que esta és una aposta clara de l’equip de Govern per la recuperació econòmica de les pimes i autònoms del sector comercial i hostaler profundament afectats per la crisi provocada per la COVID-19.

En total, l’Ajuntament ha aportat més de 200.000 euros en quatre mesos a aquest sector econòmic entre subvencions i campanyes promocionals i, en total, superaran durant 2021 els 250.000 euros, la qual cosa suposa destinar més del 10% del pressupost anual del Perelló a la recuperació i el rellançament de la seua economia.

A més d’en ajudes directes, este pressupost global també s’ha destinat a posar en marxa iniciatives per a reactivar el consum com la campanya ‘El Perelló val més’ o la plataforma de venda en línia per als establiments locals ‘El Perelló a casa’, que estarà operativa en unes setmanes.