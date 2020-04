L’Ajuntament del Perelló repartirà mascaretes homologades a tota la ciutadania que les necessite

Connect on Linked in

L’Ajuntament del Perelló continua treballant en mesures que previnguen el contagi del COVID-19 entre els seus veïns i veïnes. Per este motiu, ha adquirit material de protecció, en este cas mascaretes homologades de tres capes, que, a partir de la setmana que ve, procedirà a repartir a tots els ciutadans i ciutadanes empadronats al Perelló que les necessiten.



“Hem pres esta mesura davant l’escassetat que patim d’este producte, d’ús aconsellable, prevenint que, pròximament, quan comencen a alçar-se tímidament les mesures del confinament, la mascareta serà un article obligat per les autoritats sanitàries per a eixir al carrer. Volem que tota la nostra ciutadania dispose almenys d’una i, per això, procedirem al seu repartiment d’una manera ordenada i precisa. Aprofite per a donar les gràcies, una vegada més, a tots els meus veïns i veïnes pel seu comportament durant esta situació tan dura que estem vivint”, ha assenyalat l’alcalde del Perelló, Juan Botella.