L’Ajuntament del Perelló sol·licita ajudes per als agricultors pels danys patits

L’alcalde del Perelló, Juan Botella, i la regidora, Natividad Aguado, han propiciat este matí una reunió entre representants de la Cooperativa UNIPRO i la presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, per a traslladar-li tota la informació respecte als danys patits pels agricultors del Perelló després del temporal Gloria.



En la trobada, el president de la Cooperativa, Vicente Villegas, i la gerent, Elena Villegas, han detallat els danys patits, tant en infraestructures d’hivernacles com en els cultius, els quals, estimen, superaran el milió d’euros; a més de les pèrdues que suposarà el buit de mercat que ocasionarà als seus clients i el retard que provocarà en els cultius de temporada, com la tomaca del Perelló.



Tant Isabel Bonig com l’alcalde, Juan Botella, i la regidora, Natividad Aguado, s’han compromés a realitzar un seguiment de les línies d’ajudes a sol·licitar o qualsevol altra gestió que necessitara la Cooperativa i els agricultors del Perelló. Així mateix, Botella ha anunciat que este divendres se celebrarà un ple de caràcter urgent per a sol·licitar la declaració de “zona greument afectada per una emergència de protecció civil”, l’equivalent a zona catastròfica.



Cal recordar que El Perelló ha sigut una de les poblacions més afectades pel temporal, que ha destruït 400 metres de passeig marítim, a més dels danys ocasionats en tot el nucli urbà i instal·lacions municipals, juntament amb els danys de l’agricultura. S’estima que el valor econòmic de les pèrdues rondaria els dos milions d’euros.