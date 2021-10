L’Ajuntament del Perelló subvencionarà el 50% de les compres de Nadal que es realitzen en el comerç local

Print This Post

L’Ajuntament del Perelló ha llançat una nova campanya dels bons El Perelló Val + per valor de 13.000 euros. El Consistori emetrà 1.300 bons de 10 euros que es transformaran en 20 euros en afegir la subvenció de l’Ajuntament als veïns i veïnes empadronades.

Els vals es podran adquirir del 15 al 29 de novembre. Les bases d’aquesta promoció es poden consultar en la pàgina web www.elperello.es.

Segons ha manifestat la regidora de Comerç, Natividad Aguado, “aquest programa té com a objecte fomentar el consum de la ciutadania facilitant així la recuperació de l’activitat comercial i hostalera local”.

Amb aquesta nova edició de El Perelló Val +, l’Ajuntament ajuda els veïns i veïnes a realitzar les seues compres nadalenques al mateix temps que es fomenta el consum local, “que és una de les nostres prioritats”, assenyala Aguado.

Suport al comerç i l’hostaleria

Durant tota la legislatura, l’acció del Govern municipal ha tingut molt en compte al sector comercial i hostaler. S’han posat en marxa dos grans projectes com la plataforma de venda electrònica o Marketplace El Perelló a casa i la campanya El Perelló Val + que ara arranca la seua segona edició i que també es recuperarà en 2022.

A més, aquest any 2021 l’Ajuntament ha recolzat als comerços locals amb ajudes directes de 500 euros al comerç i 800 a l’hostaleria més les subvencions de fins a 1.000 euros per a noves tecnologies.

“L’any 2022, amb la nova normalitat, estic convençuda que serà un any decisiu per a la promoció del comerç i l’hostaleria local. A més, per fi podrem celebrar una nova edició de la Fira de la Tomaca del Perelló”, conclou la regidora de Comerç, Natividad Aguado.