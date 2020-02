L’A`juntament delimitarà per primera vegada els marges i llindars dels Pobles de Vaència

Connect on Linked in

La regidora de Pobles de València, Lucía Beamud, ha posat en marxa un contracte amb el departament de Geogràfia i Història de la Universitat de València perquè determinen la història i el marc territorial dels Pobles de la ciutat de València, per un import de 18.148,79 euros.

La regidora Beamud ha dit que “amb l’estudi tindrem, per primera vegada en la història, un treball historiogràfic dels marges i llindars de les poblacions que pertanyen a la ciutat de València, com tenen la resta dels pobles d’arreu del nostre territori. Amb açò acabem amb una anomalia que sols passava en els nostres pobles i calrifiquem i posem llum a qüestions territorials que, de vegades, suposen problemes importants per als nostres veïns i veïnes. Es tracta d’una mesura que facilitarà gestions administratives i altres tràmits a un bon número de persones”.

“La Regidoria de Pobles de València està desenvolupant polítiques de revalorització, difusió i posada en valor dels 15 pobles de la ciutat de València, dins de les quals vam decidir realitzar este estudi d’investigació sobre el que serà necessari analitzar el marc físic, la història, la construcció dels espais, fonts i territori dels Pobles, i tindre en compte als Pobles de la Ciutat de València com una projecció de present i futur”, ha detallat Beamud.

L’estudi no s’havia realitzat mai amb anterioritat fins al moment i suposa un avanç en la consecució dels llindars geogràfics i històrics de cada poble de la ciutat de València. “Considerem necessari, urgent i inajornable iniciar els treballs amb la finalitat de difondre i posar en valor els nostres pobles de la ciutat de València”, ha valorat la regidora Beamud.

Donat que la Regidoria no compta amb personal tècnic suficient, ni específicament especialitzat, per abordar els treballs esmentats, s’ha considerat encomanar la gestió d’este servici a una entitat externa capacitada per realitzar-los. Després de reunions mantingudes amb la Universitat de València, s’ha conclós que la Càtedra de Geografia i Història és la més convenient per a l’interés municipal des del punt de vista tècnic i econòmic ja que són experts en la matèria.