L’Ajuntament demana al Govern que declare Esdeveniment d’Excepcional Interés l’Any Jubilar del Sant Calze 2025-2026

La Junta de Govern Local sol·licita el suport de les Corts per a l’esdeveniment, que tindrà lloc del 30 d’octubre de 2025 al 29 d’octubre de 2026

València vol potenciar el valor religiós, simbòlic i patrimonial de la relíquia custodiada a la Catedral

La commemoració convertirà València en una de les set ciutats jubilars del món

El Sant Calze que custodia la Catedral de València és una de les relíquies més destacades de la cristiandat i un element clau del patrimoni cultural de la ciutat, amb una simbologia religiosa que transcendeix a la història de la mateixa.

En aquest context, l’Ajuntament de València ha decidit sol·licitar al Govern d’Espanya que declari l’Any Jubilar del Sant Calze 2025-2026 com un Esdeveniment d’Excepcional Interés Públic, amb una durada del programa de beneficis fiscals de tres anys. A més, també s’ha demanat el suport de les Corts per fer d’aquest esdeveniment una referència nacional i internacional.

Segons la Junta de Govern Local, es vol aconseguir incloure en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2026, 2027 i 2028 una partida econòmica específica per al suport i la promoció internacional d’aquest Any Jubilar. L’objectiu és fer d’aquesta celebració una eina que generi beneficis fiscals per al teixit empresarial valencià i fomente la participació del sector privat, oferint incentius fiscals a les empreses col·laboradores, tal com preveu la Llei 49/2002 sobre les entitats sense ànim de lucre i el mecenatge.

La regidora de Turisme, Paula Llobet, ha destacat que, malgrat que l’últim Any Jubilar (2020-2021) va coincidir amb la pandèmia, la resposta va ser molt positiva. Per al 2025-2026, s’espera una gran afluència de visitants nacionals i internacionals. L’objectiu és desenvolupar un programa d’activitats que combini tradició i modernitat, implicant a tota la ciutat, entitats públiques, empreses, sector turístic i agents culturals.

El Sant Calze, després d’un llarg i èpic viatge des de Jerusalem, va arribar a València al segle XV, en una època d’esplendor cultural i econòmica per a la ciutat. Des de l’any 1437, la relíquia es conserva a la Catedral, i València es va convertir en referent de la Corona d’Aragó i la cultura mediterrània. Per l’Ajuntament, és essencial que els ciutadans tinguin un sentiment de pertinença a la relíquia, tal com ho van tenir els seus avantpassats, i fortalir la identitat de la ciutat com a seu del Sant Calze i ciutat jubilar.

Els papes Joan Pau II i Benet XVI van visitar València i van celebrar eucaristies amb el Sant Calze, confirmant així que el consideraven la copa amb la qual Jesús va celebrar l’últim sopar. A més, el 2015, la Santa Seu va declarar València ciutat Jubilar a perpetuïtat per albergar aquesta relíquia. Aquesta commemoració, que té lloc cada cinc anys, ha convertit València en una de les set ciutats jubilars del món.