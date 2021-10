L’Ajuntament demana la participació del sector empresarial per elaborar el Pla Verd i de la Biodiversitat de València a Iberflora

Connect on Linked in

Des de l’estand que el consistori té a la fira, l’equip tècnic del pla arreplega les opinions i demandes de les empreses

Des de l’estand que l’Ajuntament té a la 50a edició d’Iberflora, la Fira Internacional de Planta i Flor, Paisatgisme, Tecnologia i Bricojardí, l’equip tècnic del Pla Verd i de la Biodiversitat de València està arreplegant la visió del sector professional per a l’elaboració d’este document. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat que es tracta de “la primera iniciativa participativa ciutadana en obert del pla”, posada en marxa “atesa l’oportunitat que suposa poder congregar a un gran nombre d’empreses del sector en este esdeveniment, considerat un referent entre les fires de jardineria”.

L’estand de l’Ajuntament a Fira València compta amb una representació cartogràfica de la ciutat dividida en diferents àrees, que comprenen espais enjardinats ja existents i altres que responen a propostes municipals o ciutadanes per a la construcció de nova infraestructura verda. Les persones que s’acosten poden interactuar amb el mapa i aportar idees, a través d’un breu qüestionari, per millorar-lo. També es pot accedir al formulari i vore una primera versió de la cartografia completa sense necessitat de visitar l’espai mitjançant un codi QR. “Que el sector empresarial reflexione i participe en l’elaboració del Pla Verd i de la Biodiversitat de València és una de les màximes del projecte”, ha assenyalat Sergi Campillo. “Ja que el pla es troba en una fase inicial d’anàlisi, este enclavament és idoni per arreplegar, amb una dinàmica senzilla, les respostes de les persones del món empresarial que hi participen. Estes ajudaran el grup redactor a avaluar uns certs aspectes generals i enfocar les pròximes fases del projecte”.

Demà dijous, a les 12 hores, el vicealcalde impartirà una xarrada, dins de les Jornades tècniques sobre naturalització urbana i ciutats resilients en l’horitzó 2030 programades a Iberflora, en què exposarà les idees centrals del Pla Verd i de la Biodiversitat, “el gran projecte en marxa que és crear una València verda per a tots els ciutadans i ciutadanes”. Així mateix, tractarà la candidatura de València per ser Capital Verda Europea en 2024. La intervenció, sota el títol “València, ciutat verda i diversa”, tindrà lloc en l’Àgora Verda (Nivell 3, pavelló 3) de Fira València.

D’altra banda, el titular d’Ecologia Urbana ha recordat que “des de fa una dècada, Iberflora disposa d’un espai exclusiu per al sector de la floristeria, denominat Ronda de Floristes, per revitalitzar el sector”, on están presents “totes les escoles d’art floral de l’Estat”. L’Organisme Autònom Municipal (OAM) de Parcs i Jardins Singulars, al qual pertany l’Escola Valenciana d’Art Floral, disposa d’un estand on informa de les seues activitats i cursos.