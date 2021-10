L’Ajuntament destina 60.000 euros donar suport a col·lectius en risc d’exclusió social

Connect on Linked in

Durant l’any 2020 l’associació Brúfol va atendre 517 persones de 152 unitats de convivència, de les quals el 98% són d’ètnia gitana, i el 49% de nacionalitat romanesa

La Junta de Govern Local aprovarà este divendres dos convenis de col·laboració amb associacions dedicades a l’atenció de persones en risc d’exclusió per un import de 60.000 euros: el primer conveni de col·laboració, per un import de 40.000 euros, s’ha signat amb l’associació Brúfol, que, en paraules de la regidora d’Acció Social, Isabel Lozano “servirà per a desenvolupar un programa d’atenció social i formació de població en risc d’exclusió social, especialment dones amb fills menors que pertanyen a minories ètniques dels Poblats Marítims”; el segon, per un import de 20.000 euros, s’ha signat amb l’associació AMBIT, i anirà destinat a donar suport a les accions d’integració que l’associació realitza en matèria de drets humans i justícia social, donant espais residencials a col·lectius vulnerables, com les persones que ixen dels centre penitenciaris, a través de la rehabilitació d’habitatges a la ciutat de València.

“L’Ajuntament de València no entén una altra manera que treballar en l’acció social si no és de la mà de les entitats del tercer sector, que estan sobre el terreny i actuen de manera molt especialitzada i efectiva amb determinats col·lectius que es troben en risc d’exclusió social” ha afirmat la regidora d’Acció Social.

Associació Brúfol

El conveni amb l’associació Brúfol té una duració d’un any, prorrogable anualment fins a un màxim de tres anys. Entre les actuacions que es duran a terme destaca la millora de les condicions de vida de les persones d’ètnia gitana i gitano-romanesa dels barris de Natzaret i el Cabanyal i el suport a l’escolarització dels alumnes d’infantil, primària i secundària d’estes ètnies. També es treballarà per a millorar l’ocupabilitat i la formació d’estes persones, amb especial atenció a la formació de les dones d’ètnia gitana, que en la majoria dels casos han passat col·legi a un entorn familiar en el qual són mares joves sense cap mena de formació ni expectativa professional, “dones que patixen, per tant, de manera molt severa la falta de recursos i oportunitats vitals” ha afirmat Lozano.

Durant l’any 2020 l’associació Brúfol va atendre 517 persones de 152 unitats de convivència, de les quals el 98% són d’ètnia gitana, i el 49% de nacionalitat romanesa, i va realitzar suport i assessorament en itineraris formatius i prelaborals a 63 persones adultes i joves d’ètnia gitana en risc d’exclusió social, que van participar en cursos de costura i d’informàtica, així com en tallers de manipulació d’aliments i lectoescriptura. També es va col·laborar amb estes famílies en la petició de la Renda València d’Inclusió, que va ser obtinguda enguany per 45 d’elles.

Associació AMBIT

L’associació AMBIT porta més de 3 dècades treballant en la reinserció de persones recluses i exrecluses, especialment d’aquelles que patixen un trastorn mental greu. El projecte que durà a terme, gràcies al conveni signat amb l’Ajuntament, consta de tres fases: una primera d’intervenció amb els reclusos en la pròpia institució penitenciària; una segona fase per a atendre estes persones una vegada obtenen la llibertat, total o parcial, oferint-los un pis tutelat; i una tercera fase d’acompanyament en la seua inserció en la comunitat, mitjançant una sèrie d’habitatges pròxims a l’habitatge tutelat.

Amb les persones que patixen un trastorn mental greu el programa té un programa sanitari que els dona suport mitjançant el seguiment dels tractaments farmacològics i la deshabituació del consum de drogues, així com una altra sèrie de programes que els ajuda a la seua reinserció en la societat, amb activitats i actuacions que busquen, entre altres, fomentar la seua autonomia, la seua inserció laboral, la bona administració econòmica i millorar l’administració del temps lliure. Al llarg de l’any 2020 i 2021 l’associació ha atés a més de 125 persones, i ha supervisat deu habitatges.