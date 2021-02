L’Ajuntament deValència i l’Acadèmia del Cine decideixen que la Gala dels Premis Goya 2021 serà telemàtica

Connect on Linked in

Sandra Gómez destaca que és la decisió «més raonable, assenyada i responsable, a causa de les actuals circumstàncies»



La vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, ha informat este dimarts que l’Ajuntament de València, junt amb l’Acadèmia del Cinema, han pres la decisió que enguany la gala dels Premis Goya es durà a terme de manera telemàtica i sense presència física. Una decisió que, segons Gómez, és «la més raonable, assenyada i responsable per a les actuals circumstàncies».

Així s’ha pronunciat la vicealcaldessa després de l’anunci de l’Acadèmia del Cinema que la Gala se celebrarà únicament des del Teatre del Soho CaixaBank de Màlaga, amb assistència únicament telemàtica. «Amb una incidència de la covid molt alta hem d’evitar qualsevol possibilitat de realitzar grans trobades o concentracions de persones, i les administracions i institucions referents com l’Acadèmia de Cinema hem de ser exemplars», ha afirmat Gómez.

Respecte a la decisió presa de manera conjunta des de l’Ajuntament i l’Acadèmia del Cinema, la vicealcaldessa ha subratllat que «és una pena que no puguem participar com a ciutat en esta gala dels Premis Goya, però allò més important i primordial és la salut». I ha afegit que «ja estem buscant altres formes de participació en esta gala perquè el tret d’eiValència i l’Acadèmia del Cine decideixen que la Gala dels Premis Goya 2021 serà telemàticaxida de l’any Berlanga siga visible, i la nostra ciutat també». «Este era un dels objectius que buscàvem com a ciutat i com a Ajuntament, perquè volem que esta gala dels Goya continue simbolitzant el punt de partida a l’homenatge d’enguany al nostre millor director de cinema nacional i internacional, i a un dels fills més rellevants que té la ciutat de València», ha conclòs la vicealcaldessa.