L’Ajuntament dona la benvinguda oficial als nous funcionaris de carrera de recent incorporació

La sala B del Centre Municipal Bernat i Baldoví ha acollit l’acte organitzat per l’Ajuntament de Sueca per a donar la benvinguda al nou personal funcionari de carrera de recent incorporació. Els set nous funcionaris han jurat o promés el seu càrrec davant la presència dels seus familiars, l’alcalde de Sueca, una gran representació de la corporació municipal i la secretària de l’Ajuntament. “Una de les principals metes que ens vam proposar quan vam entrar en l’equip de govern, va ser eliminar l’ocupació precària, consolidant llocs de treball que, en algunes ocasions, incomplien les normes respecte al interinatge. Durant molts mesos, junt als sindicats amb representació a l’Ajuntament, s’ha consensuat per unanimitat tot el procés, que ha finalitzat amb estos nous nomenaments”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, qui ha tingut paraules d’agraïment també per a les persones que han format part del tribunal col·laborant en el procés selectiu. Així mateix, la primera autoritat local ha anunciat que, juntament amb els sindicats de l’Ajuntament, l’equip de govern i regidors amb delegació, es posarà en marxa en 2022 “una Relació de Llocs de Treball que regularitze, per fi, el complement específic, tal com es ve reclamant des de fa molt temps, a fi d’eliminar les diferències existents”.

Entre les funcions que exerciran els nous funcionaris de carrera, es troben: tresorer, tècnica informàtica, auxiliar d’arxiu, ordenança, tècnic d’administració general i agent de policia local. Així mateix, s’ha aprofitat l’acte per a oficialitzar el nomenament d’altres tres funcionàries de més antiga incorporació.