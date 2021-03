L’Ajuntament edita la Guia Didàctica Falles Sense Foc 2020/21 per a l’alumnat de 5é i 6é de Primària

Connect on Linked in

El saló de plens de l’Ajuntament va acollir ahir a la vesprada la presentació de la Guia Didàctica Falles 2020/21 Falles Sense Foc, un projecte que naix arran del treball realitzat per la Falla Plaça de Cervantes, i les creadores de la qual han sigut Amparo Vendrell i Maria Vázquez. La Guia, editada per les regidories de Festes i Educació, compta amb el disseny i maquetació de Laura Granell, de Reclam Editorial, i ofereix al alumnat de 5é i 6é de Primària, així com al d’Educació Especial, un variat i instructiu contingut perquè els xiquets i xiquetes ho treballen en els seus centres escolars i a les seues cases. Entre les seues pàgines s’ofereix el conte Un tren embruixat, de Josep Antoni Fluixà, a més d’una sèrie d’activitats individuals i grupals perquè els i les menors treballen el vessant cultural i didàctic al voltant del món de les Falles.

“El projecte em va semblar molt interessant des d’un enfocament educatiu i, per això, des del departament ens vam posar en contacte amb les seues creadores per a utilitzar-lo i fer partícip l’alumnat de Sueca. Des de la Regidoria d’Educació, a més de participar en la publicació d’esta guia, oferirem una sèrie de tallers amb monitors i monitores per a treballar-la en els centres escolars a fi que puguen gaudir-la els nostres menors. Ja que enguany no tindrem Falles, almenys que quede constància d’eixe esperit faller en tots els xiquets i xiquetes”, ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez. Els tallers, en els quals participaran massivament els centres educatius de Sueca, han començat hui mateix, i s’oferiran de manera presencial i en línia.

En l’acte, adaptat a les mesures de seguretat per la crisi sanitària, van estar presents, a més del regidor d’Educació, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora de Festes, Gema Navarro; les creadores de la Guia, Amparo Vendrell i María Vázquez; la maquetadora, Laura Granell; la fallera major i presidents de la Falla Plaça de Cervantes; el president de la Junta Local Fallera, Bernardo Garrigós; i les falleres majors de Sueca, Alicia Falcó i Helena Mompó. Així mateix, presidint l’acte, va estar la ‘Bruixeta Sales’, un ninot obra de l’artista faller Joan Gimeno, que recorrerà els centres escolars durant la realització dels tallers sobre la Guia Didàctica.

“Amb projectes com este, vam demostrar una vegada més que les Falles no són només una festa, un monument, una indumentària… sinó que van molt més enllà. Es treballa d’una manera brutal durant tot l’any per a oferir una gran diversitat d’activitats i, enguany, a causa de les circumstàncies que ens han deixat sense els festejos habituals, entenem que esta és una manera molt adequada d’acostar la festa fallera als xiquets i xiquetes”, ha assenyalat la regidora de Festes, Gema Navarro. Finalment, l’alcalde, Dimas Vázquez, va voler agrair el treball transversal de totes les persones que han fet possible la publicació d’esta Guia, especialment el d’una de les seues creadores, Amparo Vendrell, i va confiar en la possibilitat que, “encara que les pròximes Falles pogueren celebrar-se ja d’una manera més normalitzada, esta Guia puga tindre una continuïtat en futures edicions, pel valor didàctic que aporta als nostres xiquets i xiquetes, així com el Concurs de Dibuix d’un esbós faller convocat enguany també per als escolars”.