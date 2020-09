L’Ajuntament emetrà els actes en honor a la Mare de Déu de Vallivana i al Santíssim Crist de la Fe a través del canal de Facebook municipal

Print This Post

L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, anunciava esta setmana, a través d’un comunicat oficial, i després de reunir-se prèviament amb la Confraria Mare de Déu de Vallivana, el sacerdot Vicent Cardona i els representants de les societats musicals, la suspensió presencial als actes culturals i religiosos organitzats en honor a la Mare de Déu de la Vallivana i al Santíssim Crist de la Fe.



I és que, amb motiu del compliment de les mesures sanitàries per combatre la Covid19 i per garantir la seguretat i la salut del veïnat, este any 2020 els actes han hagut d’adaptar-se a la situació.



Així, el concert de la Societat Musical l’Om, que passa a celebrar-se a porta tancada s’emetrà dilluns, 7 de setembre a les 22 hores a través del Facebook de l’Ajuntament com també ho farà la Societat Artístico Musical el dia 8 a les 22 hores. El consistori enregistrarà estos dos actuacions per oferir-les a la ciutadania de manera més segura i que el veïnat puga disfrutar-ho des de casa.



També els actes religiosos seguiran esta mateixa línia. Pel que respecta a les misses de campanya, la del dimarts 8 en honor a la Mare de Déu de Vallivana, i la del dimecres 9 en honor al Crist de la Fe, tindran lloc a les 9 del matí i seran retransmeses en directe pel canal de Facebook de l’Ajuntament i per Ràdio l’Om, l’emissora municipal de Picassent.



La primera edil ha volgut manifestar al respecte que, «Hem adaptat els actes perquè davant esta situació extraordinària que estem vivint a causa de la Covid19 des de l’Ajuntament volem garantir la salut de la ciutadania. L’ús de les xarxes socials municipals van a possibilitar que la ciutadania disfrute des de casa dels actes programats».