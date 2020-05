L’Ajuntament de Picassent entrega ajudes econòmiques d’alimentació amb un cost que supera els 45.000 euros

Print This Post

Esta iniciativa, que té un cost total de 46.068 € arribarà a un total de 269 xiquets i xiquetes amb l’objectiu que puguen adquirir en el comerç local els productes d’alimentació i higiene personal que necessiten.



Davant la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia global sanitària provocada per la propagació del Covid19, i donat el conseqüent tancament dels centres educatius del municipi, l’Ajuntament ha fet entrega d’una targeta moneder per ajudar en la compra d’aliments a tot l’alumnat d’infantil i primària del municipi que son perceptors d’una beca parcial de menjador escolar.



L’import de la targeta, que es farà amb un únic pagament, correspon als 66 dies on els menjadors escolars estaran tancats, d’acord amb l’import de la beca diària que cadascun dels xiquets i les xiquetes tenen atorgada en el present curs 2019-2020.



Així ho explica el regidor de l’àrea de Benestar Social, Carles Silla, “Som conscients de la situació actual que vivim i amb estes ajudes pretenem compensar a l’alumnat escolaritzat i empadronat a Picassent amb una beca parcial autonómica de menjador, i d’esta manera garantir-los les necessitats bàsiques”.



L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, per la seua part ha volgut remarcar la importància d’estes ajudes, que derivaran també en beneficis per al comerç local, “Des de l’equip de govern, volem ajudar les famílies i també que el xicotet comerç continue amb les persianes alçades i les portes obertes per oferir-nos els millors productes amb la confiança, la garantia i el tracte directe que caracteritza les botigues de barri. Ajudant el comerç local ens ajudem totes i tots”.



Tota la informació d’estes beques pot consultar-se en la web municipal, a través de l’enllaç: http://www.picassent.es/va/ajudes-economiques-alimentacio