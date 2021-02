L’Ajuntament entrega als fills de Carmen Piera una còpia de la sol·licitud a Conselleria perquè atorgue el nom de la doctora al Centre de Salut

Connect on Linked in

El saló de plens de l’Ajuntament ha acollit este matí un acte protocol·lari mitjançant el qual l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i el regidor de Cultura, Vladimir Micó, han fet lliurament als fills de la doctora Carmen Piera Cebrià, José Eduardo i Juan Francisco, de l’acta del ple del passat dijous en el qual es va aprovar per unanimitat de tots els regidors que formen la corporació municipal, la sol·licitud a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública d’atorgar el nom de la doctora al Centre de Salut Integrat de Sueca. “Amb este acte hem volgut fer lliurament a la família de la doctora Carmen Piera d’este reconeixement públic de l’Ajuntament. Esperem que la Conselleria ens permeta concedir el seu nom al Centre de Salut Integrat de Sueca i poder fer-li així eixe merescut homenatge”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

“Voldria agrair a tota la corporació municipal este detall que han tingut de presentar esta moció al ple per a cursar a Conselleria l’autorització necessària per a posar-li el nom de la meua mare al Centre de Salut. És una decisió que ens ompli d’alegria, emoció i orgull. Així mateix, voldria agrair públicament a Vladimir Micó la presentació i defensa que va realitzar de la moció en el ple, i transmetre el nostre agraïment als 21 regidors que formen la corporació pel suport rebut. Siga la decisió que siga per part de la Conselleria, estarem igualment agraïts”, ha expressat José Eduardo Navarro Piera, fill de la doctora Carmen Piera.

El seu altre fill, Juan Francisco Navarro Piera, ha volgut igualment manifestar el seu agraïment per este gest, “les circumstàncies van fer que seguira la professió de la meua mare i per a mi ha sigut un orgull comprovar que, després de tants anys, se li continue recordant i se li haja fet este reconeixement. M’adherisc a les paraules del meu germà, vull agrair a tot el consistori la decisió que ha pres i, igual que ell ha comentat, siga com siga la decisió de la Conselleria, mai oblidarem el detall que ha tingut l’Ajuntament amb la figura de ma mare”.

“Amb este acte, de caràcter protocol·lari i en deferència a la família de la doctora Carmen Piera, hem volgut entregar als seus fills una còpia signada per l’alcalde i la secretària de l’Ajuntament, de l’acta aprovada dijous passat per tota la corporació municipal. M’agradaria remarcar, ja que causar confusió en compartir els dos centres el mateix edifici, que la sol·licitud traslladada a la Conselleria d’atorgar el nom de la doctora correspondria al Centre de Salut i no al Centre d’Especialitats, que des de fa molts anys llueix el nom d’Emilio Ferrando en la seua façana. No es tracta de canviar un nom per un altre, són dos centres diferenciats i, si la Conselleria accepta la nostra sol·licitud, cadascun tindria el seu corresponent”, ha assenyalat el regidor de Cultura, Vladimir Micó.

En l’acte ha estat també present Sergio Núñez d’Arenas, gendre de José Eduardo Navarro, i un dels majors impulsors del projecte entorn de la figura de Carmen Piera Cebrià, que té per objecte recuperar la memòria de la primera universitària i metge de la ciutat de Sueca, i una de les primeres dones pioneres de l’oftalmologia valenciana.