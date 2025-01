Creació d’un quart carril i un segon ramal d’eixida

Un pla contra el soroll per als habitatges més propers

L’Ajuntament de l’Eliana ha mantingut aquesta setmana una reunió amb la directora general d’Infraestructures i Projectes Urbans, María José Martínez, per a conéixer l’estudi de solucions al problema de l’eixida 16 de l’autovia CV-35, especialment conflictiu en hores punta.

En la trobada, en la qual han participat l’alcalde, Salva Torrent, i el tècnic municipal, s’han detallat les actuacions que es duran a terme per a millorar aquesta infraestructura clau. La primera intervenció serà la creació d’un carril trenat, que connectarà l’entrada i l’eixida a l’autovia, creant un quart carril. Aquesta millora permetrà una circulació més fluida i augmentarà la seguretat viària en facilitar les maniobres dels vehicles.

La segona actuació consistirà en l’obertura d’un segon ramal d’eixida, que donarà accés directe a la rotonda de Decathlon i al CEIP La Sabina de Sant Antoni de Benaixeve. Amb aquesta mesura es reduirà la congestió al ramal de l’Eliana, millorant el flux de trànsit en la zona.

A més, durant la reunió es va abordar el pla d’acció contra el soroll, que en la seua quarta fase preveu la instal·lació de pantalles acústiques al pas de la CV-35 per l’Eliana. Aquesta iniciativa té com a objectiu protegir els habitatges més pròxims a aquesta via, per la qual circulen més de 3 milions de vehicles a l’any.

L’alcalde, Salva Torrent, ha destacat que la zona de l’eixida 16 és un punt conflictiu que necessita una intervenció urgent per a garantir la seguretat viària. “Les retencions en moments puntuals bloquegen un dels carrils de l’autovia i provoquen molts accidents en molt poc temps“, ha advertit.

Aquestes mesures suposen un avenç significatiu per a la millora de la mobilitat i la qualitat de vida dels veïns de l’Eliana i voltants.