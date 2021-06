L’Ajuntament es suma a la commemoració del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI

Connect on Linked in

Banderoles als carrers i borses de compra als comerços locals. Les accions de la Campanya d’enguany que ja poden trobar-se en tot el municipi

“Amb Orgull” i “Amor és Amor” són els lemes mitjançant els quals, Picassent se suma un any més a la celebració del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI. Uns lemes que es mostren ja al conjunt de banderoles instal·lades als carrers del municipi i que tenen com a protagonistes persones que formen part del col·lectiu LGTBI i que no han trobat cap obstacle en cedir la seua imatge per ajudar a visibilitzar la igualtat, l’estima i el respecte cap a este col·lectiu.

Una altra de les accions directes ha comptat amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants, Serveis i Mercat de Picassent, la qual, mitjançant el lema “Amb Orgull vine al comerç de Picassent”, repartirà un total de 15.000 borses que ja s’han distribuït en tots els comerços adherits a l’Associació. Així també, es pretén visibilitzar que els comerços de Picassent estan orgullosos del seu veïnat sense importar el seu sexe, la seua orientació sexual i la seua identitat de gènere.

El regidor de Benestar Social, Carles Silla, s’ha mostrat molt orgullós de la iniciativa, ja que segons ha manifestat, “Un any més, des de l’Ajuntament, volem visibilitzar l’Orgull LGTBI en un dia necessari per reivindicar la igualtat, la diversitat, el respecte i la tolerància cap a les persones. A més, seguirem treballant per una societat lliure d’homofòbia, una societat on cadascú puga expressar-se, vestir-se i estimar com vulga”.

Per la seua banda, la presidenta de l’Associació de Comerciants, Serveis i Mercat de Picassent, Vanesa Fortuny, apunta que «Són més de 90 els comerços del poble que s’han adherit a esta campanya. Ens sentim orgullosos dels nostres clients. Per a nosaltres és una gran satisfacció contribuir a visibilitzar i normalitzar el col·lectiu LGTBI».