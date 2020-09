L’Ajuntament facilitarà un kit de prevenció a tot l’alumnat de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes

Connect on Linked in

L’alcalde i el regidor d’Educació es reuneixen amb representants dels equips directius de tots els centres escolars per a oferir-los suport i col·laboració davant l’inici del curs

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, s’han reunit este matí en el saló de plens amb representants dels equips directius de tots els centres escolars de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, per a oferir-los la seua col·laboració en tot el necessari a fi de facilitar, en la mesura que siga possible, l’inici d’este curs escolar tan atípic i difícil. “La nostra intenció, amb esta reunió, és oferir-nos a treballar braç a braç, dins de les nostres competències, amb tots els centres educatius del nostre terme municipal, en esta situació tan excepcional en què ens trobem en la que ningú posseeix un manual d’instruccions. Ens hem oferit a col·laborar en tot allò que necessiten, per a poder facilitar l’assistència de l’alumnat de manera presencial als centres. Volem que sàpien que l’Ajuntament serà ací”, ha explicat l’alcalde, Dimas Vázquez.



Des de l’Ajuntament s’ha informat també als i les representants dels centres, sobre el treball que s’està realitzant per a oferir a cada alumne i alumna un kit de prevenció que ajude a evitar el contagi del virus, el qual comptarà, previsiblement, amb una mascareta, portamascareta i gel desinfectant. “Des de l’Ajuntament estem treballant per a oferir este kit a tot l’alumnat. A esta iniciativa s’han sumat també les entitats locals menors del Perelló i Mareny de Barraquetes, des de les seues respectives regidories d’Educació. A més, dotarem a cada centre amb productes que ajuden també a la prevenció”, ha assenyalat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, qui ha afegit que “la reunió d’este matí ha servit per a conéixer de primera mà la situació de tots els centres escolars. Volem que senten que som ací per a ajudar i posar a la seua disposició tot el que tenim al nostre abast a fi d’iniciar este curs tan complex”.