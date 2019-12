L’Ajuntament firma un conveni amb la nova associació local “Endavant cultiva’t” per a persones amb diversitat funcional

Connect on Linked in

L’alcaldessa, Conxa Garcia, i el regidor de l’àrea de Diversitat Funcional, Carles Silla, han rebut el president d’este col·lectiu, Pepe Mocholí, i la secretaria, Pilar Primo, i la vocal, Virtu Navas, al despatx de l’alcaldia



L’atenció a la diversitat funcional forma part de les prioritats municipals. Per això, recentment, l’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració amb la nova associació local “Endavant Cultiva’t” que busca contribuir en la integració social i laboral de les persones amb diversitat funcional a més de lluitar per a que este col·lectiu tinga l’oportunitat d’estar plenament integrat en la societat, tant a nivell social com laboral i així arribar al major grau d’autonomia possible.



Este és un exemple més de les polítiques que es desenvolupen des la Regidoria de Diversitat Funcional, adreçades a garantir que totes i tots, siguen quines siguen les seues capacitats, puguen desenvolupar el seu projecte de vida en les millors condicions i avançar així cap a un municipi plenament inclusiu.