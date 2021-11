L’Ajuntament forma a 25 entitats falleres i veïnals per a crear ‘punts violeta’ que evitaran agressions sexistes

Connect on Linked in

La regidora Lucía Beamud explica que es crearà “una àmplia xarxa de persones formades per a erradicar estes violències sexistes”

L’Ajuntament de València ha creat un pla de formació a través de qual cada any 25 comissions falleres, entitats veïnals i organitzacions sense ànim de lucre de la ciutat, formaran a dues o tres persones, perquè puguen crear punts violeta a llarg de l’any, en els diferents actes festius que organitzen. “D’esta manera crearem una àmplia xarxa de persones formades i compromeses amb la igualtat, per a erradicar estes violències sexistes. Persones que donaran suport al nostre projecte de Punts Violeta a la ciutat i portaran la informació a tots els barris de manera pròxima i descentralitzada”, ha afirmat la regidora d’Igualtat i Polítiques de Gènere LGTBI, Lucía Beamud.

La regidora ha destacat que “estem molt contentes perquè ha sigut un èxit la convocatòria, podem formar 25 associacions cada any i s’han apuntat 30, les 5 que no s’han pogut apuntar seran les primeres a donar esta formació l’any que ve”.

Es tracta d’un projecte a cinc anys, en els quals es formarà a 125 comissions falleres i associacions veïnals que tindran material de sensibilització respecte a les agressions sexistes, però, segons ha expressat la regidora d’Igualtat “el més important és que haurem aconseguit que més de 250 persones hagen rebut una formació sobre este tema i siguen referents d’informació i suport a aquelles dones que ho necessiten”.

Els participants rebran una formació bàsica en conceptes com la violència masclista, les desigualtats, la socialització diferencial, la violència sexual en contextos festius i protocols d’actuació i recursos en cas de violència sexual. Cada associació o comissió fallera rebrà un pack de material de sensibilització, que conté 500 fullets informatius sobre les festes lliures d’agressions sexistes, 500 xapes de sensibilització, 3 jupetins identificatives i un 1 roll –up extensible amb la imatge de la campanya. Aquelles comissions falleres i associacions que ho desitgen puguen ampliar el material facilitat pels seus propis mitjans, mantenint sempre i en tot cas la imatge municipal, a la qual podran unir els seus propis logos.

Els Punts Violeta són espais d’informació, sensibilització i prevenció de les agressions sexistes dirigits a la població en general, així com d’atenció i ajuda a les possibles víctimes de qualsevol mena d’agressió sexual. Són espais útils per a traslladar un missatge a la societat de rebuig a la violència masclista, establint canals més immediats i accessibles per a la denúncia i l’atenció a víctimes. La seua finalitat per tant és la de conscienciar, previndre i gaudir la festa sota el respecte cap a les dones, lliures d’assetjament i humiliació masclista.