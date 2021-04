Connect on Linked in

L’Ajuntament ha començat a instal·lar el pedestal del sarcòfag de Blasco Ibáñez al Cementeri General de València. Es tracta dels treballs prèvis a la instal·lació definitiva del sarcòfag, que es durà a terme el divendres d’esta mateixa setmana. La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha dit que “amb açò volem fer una aposta ferma per recuperar una de les figures dels valencians més internacionals que tenim; per a nosaltres és molt important la figura de Vicente Blasco Ibáñez i això comporta, no només posar en valor la seua persona i la seua obra, sinó també divulgar-les i donar-les a conèixer entre els valencians i valencianes”.

El regidor de Cementeris i Servicis Funeraris, Alejandro Ramón, per la seua banda, ha explicat que, d’esta manera, “el sarcòfag estarà el més pròxim possible a on descansa el cos de Blasco Ibáñez, el Cementeri General. Per això, estem fent una sèrie de treballs per adaptar la sala de la millor manera possible a una obra tan especial, per a que l’espai estiga a l’altura de la figura de Blasco i del sarcòfag elaborat per Benlliure”.