L’Ajuntament ha editat 30.000 exemplars de la guia didàctica ‘Claus de l’Ordenança de Mobilitat Urbana Sostenible per a Viure i Conviure a València’

Dilluns que ve, 23 de setembre, conclou la moratòria per a l’adaptació dels patinets elèctrics a la mobilitat a la ciutat. Després de tres mesos d’informació continuada a les persones usuàries d’este sistema de transport, la Policia Local procedirà a sancionar els qui incomplisquen la normativa. Des de Mobilitat Sostenible s’han editat 30.000 guies didàctiques amb les claus de la nova Ordenança perquè siga coneguda per la ciutadania.



El regidor de Mobilitat Sostenible Giuseppe Grezzi, i el regidor de Protecció Ciutadana, Aaron Cano, han presentat este matí la campanya informativa sobre l’Ordenança de Mobilitat Sostenible i les actuacions per a garantir el seu compliment.



L’Ordenança va ser aprovada el passat 8 de juny i, tal com es va anunciar abans de l’estiu, s’ha preparat una guia didàctica que constituïx un resum dels drets i obligacions de la ciutadania que es mou en l’espai públic de València. «El que pretenem amb esta guia és explicar quin és el model de ciutat que estem impulsant: una ciutat que ha de ser amable, segura, respectuosa, cívica i legal; i per això la guia aborda tots els aspectes sobre les regles que han de regir quan la gent es mou en qualsevol mitjà de transport, des de vehicle motoritzat, motocicleta, transport públic, carrils bus, bicicleta, patinet, desplaçaments a peu, persones amb mobilitat reduïda… i quins són els drets i els deures de cadascun d’ells», ha explicat el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi.



S’han editat de 30.000 exemplars de la guia, que serà repartida demà en les activitats de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, i en els pròxims dies en centres i dependències municipals. Així mateix, es difondrà la informació a través de les xarxes socials i la web municipal. Tot amb l’objectiu que tota la ciutadania estiga perfectament informada del nou marc normatiu. «Hem fet un gran esforç de difusió perquè tots i totes coneguen les regles, de manera que estes es complisquen», ha afirmat Grezzi.



Per part seua, el delegat de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha subratllat el treball d’informació i difusió que han realitzat els i les agents de la Policia Local a les persones usuàries de patinets elèctrics, atés que són un element nou en l’esquema de mobilitat, que ha d’integrar-se com la resta de mitjans de transport, amb els seus drets i obligacions. L’edil ha anunciat que dilluns que ve 23 conclourà el període de gràcia i la Policia Local començarà a sancionar les conductes no subjectes a la normativa (conductes temeràries, manca de casc, circulació per llocs no permesos…).



«És important complir les ordenances –ha manifestat el regidor Cano- perquè el trànsit rodat és un element fonamental en la convivència a la ciutat de València, i hem de saber integrar-lo».



COMISSIÓ TÈCNICA DE MOBILITAT I POLICIA



El regidor de Mobilitat Sostenible Giuseppe Grezzi, i el regidor de Protecció Ciutadana, Aaron Cano, han informat de la pròxima creació d’una Comissió Tècnica de Mobilitat i Policia, que serà aprovada en breu per la Junta de Govern Local, i que treballarà de forma conjunta. Es tracta, han matisat, d’una comissió de caràcter tècnic, no de debat; i la seua posada en marxa obeïx a la voluntat de transparència del Govern Local de transparència.



La comissió abordarà, per exemple, el desenvolupament del Pla de Seguretat Viària, que té vigència fins a 2023, i que suposa un element clau per a l’elaboració de les estratègies de mobilitat urbana. A més, la presència de tècnics de les dos delegacions s’ampliarà a unes altres, com per exemple Espai Públic o Cultura Festiva, en moments especials quan siga necessari, com les Falles.