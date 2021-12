L’Ajuntament ha homenatjat les primeres dones que van entrar en la Policia Municipal de València fa 40 anys

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’alcalde de València, Joan Ribó, va presidir l’acte amb motiu del 40 aniversari de la incorporació de la dona en la Policia Local de València. Durant l’acte s’ha homenatjat les 29 policies que van formar part d’aquella històrica promoció, que el 3 d’agost de 1981 va fer història a la ciutat de València.

El regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha recordat que 40 anys després, totes les dones estan presents en totes les divisions de la Policia Local

Durant l’acte s’ha entregat un guardó a quinze de les dones que van participar en aquella històrica promoció, algunes de les quals encara segueixen en actiu. L’Oficial Amparo Ciurana, en representació de les 29 dones, ha recordat com van ser els primers anys.

Esta promoció és una fita que va obrir el camí a altres dones i va democratitzar un servici públic fonamental, on la no presència de dones vulnerava els drets de tota la societat i minvava la capacitat per donar resposta a la ciutadania.