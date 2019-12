L’Ajuntament ha reconegut la trajectòria i mèrits de deu històries protagonitzades per esportistes i clubs locals

Print This Post

Carrusel d’emocions i premis en la XVII Gala de l’Esport d’Albal

Albal va viure una nit més que especial durant la celebració de la XVII Gala de l’esport que aquesta edició ha reconegut els mèrits de 10 esportistes i clubs locals. L’esdeveniment que es va celebrar aquest divendres, en una Casa de Cultura, plena fins a la bandera, va pujar a l’escenari deu exemples d’esportivitat, de superació, de triomfs, de solidaritat que van protagonitzar moments inesborrables. L’elecció dels premiats ha estat a càrrec d’un Jurat conformat per personal tècnic del Departament d’Esports de l’Ajuntament, sent els guardonats: Pilar Jiménez, l’Equip Infantil de l’Escola Municipal de Bàsquet, Amparo Alapont, Enrique Soriano, Raúl Reig, AMPA del col·legi Sant Blai, José Calzón, Daniel Viudes, Anna Albert i Salva Ruiz.

Helena Montaner va ser la veu de la Gala

L’edició 17 va estar presidida per l’alcalde Ramón Marí i el regidor d’Esports, Encert Bru i conduïda per la periodista elianera, Helena Montaner, vinculada a la Xarxa d’Emissores Municipals Valencianes (XEMV).

10 premis a l’esportivitat i la solidaritat

Pilar Jiménez Martínez

Premio als mèrits esportius obtinguts aquesta temporada en ciclisme.

Entre les 15 millors dones de la Copa d’España Cofidis.

Forma part de la selecció nacional. Prompte competirà en trofeus europeus.



“És molt emocionant perquè porte des del huit anys pujada a la bicicleta fent un esforç increïble. Li he llevat temps als amics i a la família i he de compaginar-ho als estudis, la qual cosa no és fàcil però val la pena”.

AMPA “La *Pinadeta” col·legi Sant Blai.

Premi per a contribuir al foment de l’esport en l’àmbit educatiu i afavorir la inclusió social.



“El col·legi Sant Blai és dels més antics del poble, mereix l’estima, el suport i el respecte de totes i totes. Acollim famílies de moltes nacionalitats que, des de l’educació i l’esport cohesionem al nostre poble. Gràcies per a visibilitzar-ho”.

Equip Infantil de l’Escola Municipal de Bàsquet

Premi pels mèrits esportius en bàsquet.

Campions al Provincial de Bàsquet.

“És un premi a l’esforç de quatre temporades molt dures però que ha pagat la pena. Gràcies per aquest reconeixement”.

Amparo Alapont Chile

Premi al foment de la solidaritat a través de l’esport i per la creació de la plataforma “Fins a la medul·la amb Salva”.



“És un orgull representar a la Plataforma “Fins a la medul·la con Salva” i molt emocionada de poder reviure aquesta sensació, el meu pare ja va ser premiat en aquest esdeveniment per dues ocasions, ell ja no està amb nosaltres, és portar però també molt gratificant. Hui també recordem al jove Salva que ens va deixar el mateix any que el meu pare i als quals tenim molt presents”.

Enrique Soriano Sahuquillo

Premio als mèrits esportius en Fliski, Campió d’Espanya i subcampió de la Copa del Rei.

“Marxe molt content i agraït de poder compartir aquest guardó amb tanta gent i acompanyat de la meua família. Aquest premi m’anima a continuar competint amb més il·lusió”.

Raúl Reig Albalate

Premi per l’esperit de superació en l’àmbit del futbol.

És jugador del Llevant UD EDI.



“Estic molt content per aquest premi, em sent molt feliç de portar-me aquest guardó a casa i el compartiré amb tota la meua família i amb l’altra gran família que conformem al club Llevant UD EDI”.

Daniel Viudes Hernández

Premio als mèrits esportius aquesta temporada en hípica.

Ha sigut plata al campionat autonòmic.



“Estic molt feliç per un premi a un esport que a més no és molt conegut en aquest poble. Aquest és un guardó també per a la meua família que fan possible que jo complisca el somni de muntar a cavall”.

José Calzón Galende

Premi a títol pòstum. Va ser durant 20 anys el President del Club de Pesca l’Anguilla. Visiblement emocionat va recollir el guardó el seu fill Josep Calzón.



Pepe Calzón ha faltat enguany però el seu record roman viu al poble, era una persona molt estimada que aquesta Gala de l’esport ha volgut demostrar-li.

Anna Albert Rotglà

Premi de la ciutadania que ho ha votat majoritàriament a l’enquesta ciutadana realitzada en el web municipal. Aquesta temporada ha sigut Or al Trofeu de la Federació de Patinatge i plata a l’Autonòmic.



“Em sent molt contenta pel premi i pel suport a aquest esport minoritari, normalment el patinatge no es coneix quasi res i em pare perfecte que un poble com Albal, el meu poble, li oferisca el suport que mereix”.

Salva Ruiz Rodríguez

Premi a l’esportista d’elit. Cedit pel València CF al Real Club Esportiu La Corunya. Va pujar a primera divisió, la passada temporada, amb RC Mallorca.



“Estic molt content per a rebre aquest guardó que posa en valor la meua trajectòria. Des de la distància continue notant el suport dels albalenses. Faré tot el possible per a portar el nom del meu poble el més alt possible”.

Va recollir el premi el seu pare, Salvador Ruiz.

Jurado de la Gala de l’esport

Els membres de la XVII Gala de l’Esport d’Albal han estat Pepe López, Tècnic d’Esports de l’Ajuntament, Yolanda Folguera, Coordinadora de les Escoles Municipals Esportives i Gerent d’Esquadra Segle XXI i Maria Seijas, Coordinadora d’AQA Albal.

El Club de Rítmica va obrir l’acte amb tocs nadalencs

El Club Municipal de Gimnàstica Rítmica que s’ha creat enguany, va obrir la Gala amb tres actuacions molt nadalenques a càrrec dels seus tres grups i sota les directrius de l’entrenadora Lorena Gil.