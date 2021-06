L’Ajuntament homenatja el club Futbol Sala Picassent pel seu ascens a segona divisió B

Connect on Linked in

L’alcaldessa, Conxa Garcia, i el regidor d’Esports, Héctor Pradas, feliciten el club en un acte institucional celebrat al Poliesportiu, on es va fer entrega d’una placa commemorativa com a record d’este triomf històric.

30 anys de trajectòria esportiva han tingut enguany el millor premi per al Club Futbol Sala Picassent. I és que, fa només unes setmanes, l’equip pujava a segona divisió B en un partit disputat a Alzira contra l’Irefrank Elx. Un ascens més que merescut dins d’una temporada i una lliga totalment atípica, marcada per la pandèmia de la Covid19.

I del triomf al reconeixement. Ahir per la vesprada, l’Ajuntament va voler felicitar els jugadors i l’equip tècnic per esta victòria històrica en un acte institucional celebrat al Poliesportiu municipal. Una felicitació pública la que va manifestar la primera edil en el seu discurs, «Hui trobem motius de sobra per estar de celebració. Felicitem als jugadors, al seu entrenador Vicent Carrasco i totes les persones que han empentat a l’equip a aconseguir l’ascens. Ara, comenceu una etapa nova on la majoria d’equips als que s’enfronteu seran de la zona de Barcelona i de les Balears. I des de l’Ajuntament farem tot allò que estiga en la nostra mà per continuar donant-vos suport».