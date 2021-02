L’Ajuntament i el Gremi d’Hostaleria impulsen una campanya per a afavorir a bars i restaurants de Sueca

La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Sueca i el Gremi d’Hostaleria han presentat la campanya “Ruta menús per emportar” amb l’objectiu de contribuir a millorar la situació tan greu que està patint este sector, un dels més castigats en veure’s obligat a tancar després de les últimes mesures decretades per la Generalitat per a frenar les xifres de contagis. El saló de plens de l’Ajuntament va acollir ahir a la vesprada la presentació d’esta campanya, promoguda per la regidora de Comerç, Manoli Egea, que de seguida va comptar amb la implicació i participació del Gremi d’Hostaleria. “Des de l’Ajuntament van contactar amb nosaltres fa unes setmanes per a oferir-nos esta campanya, la qual vam considerar que era molt important, i ens vam posar a treballar junt a Manoli de seguida. La nostra intenció ha sigut que fora una campanya oberta en la qual no es quedara ningú arrere, i amb l’objectiu d’incentivar als nostres clients”, ha explicat Juanjo Sanz, en representació del Gremi d’Hostaleria. La regidora de Comerç, Manoli Egea, ha volgut, en primer lloc, agrair la solidaritat que ha demostrat el Gremi d’Hostaleria de Sueca perquè, “encara que el treball l’hem dut a terme entre este col·lectiu i la Regidoria, la campanya s’ha obert a tot aquell bar o restaurant de Sueca que volguera participar, pertanguera o no al Gremi, com era el meu desig. Ells no han posat cap impediment i és molt d’agrair en estos temps tan complicats que vivim”. Així mateix, Manoli Egea ha volgut agrair també la implicació de l’alcalde i el seu suport constant a totes les iniciatives que duu a terme, i ha explicat que va voler proposar esta campanya al Gremi d’Hostaleria, després del tancament dels seus negocis, per a ajudar a suportar la situació. “Ells de seguida em van dir que sí, i hem estat treballant-la moltes hores per a poder coordinar-ho tot, amb la dificultat que no podíem reunir-nos en persona; però ho hem aconseguit”.

La campanya, que porta per títol “Ruta menús per emportar”, s’iniciarà el dilluns 22 de febrer i durarà fins al 31 de març. En ella han participat 24 bars i restaurants de Sueca, els quals disposaran d’uns tiquets que entregaran a cada persona que encarregue menjar per a emportar per valor d’11 euros mínim, bé en forma de menú, de ració, etc. Cada tiquet entregat estarà marcat amb el logo del restaurant on es podrà canviar, i suposarà un descompte de 5 euros per a utilitzar en un altre menú o menjar per valor d’11 euros, per la qual cosa el o la consumidor/a pagarà únicament 6 euros. “En total, es repartiran 2.760 tiquets entre totes aquelles persones que acudisquen a estos locals a encarregar menjar per emportar. I, amb l’objectiu que tots els bars i restaurants participants es vegen beneficiats, els tiquets que s’obtinguen en un local hauran d’utilitzar-se en un altre diferent; d’esta manera els diners circularan per tots ells i la ciutadania podrà degustar el menjar i els menús de tots ells. Així aconseguim també que tots puguen promocionar la seua oferta gastronòmica”, ha explicat Manoli Egea.

Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrat tot el seu suport a este sector, un dels més castigats per la pandèmia. “Nosaltres, des de l’Ajuntament, i dins de les nostres competències municipals, hem estat treballant des de l’inici de la crisi per a intentar dinamitzar i ajudar en tot el que poguérem al comerç i negoci local, amb mesures com la cancel·lació de la taxa per terrasses, la campanya de desinfecció de locals, les ajudes a través de targetes per a consumir en el comerç local, la contribució municipal al Pla Resistir i, ara, esta nova campanya que ha posat en marxa la regidora Manoli, a la qual vull felicitar per totes les iniciatives que duu a terme”.

Des del Gremi d’Hostaleria, han intervingut també en la presentació de la campanya Javier Estonell i Salvador Ortega, els quals han remarcat l’interés que han mantingut des de l’inici per treballar units, junt a la regidora, perquè tot el col·lectiu es poguera veure beneficiat. Així mateix, han volgut agrair públicament el treball de Manoli Egea “per posar en marxa, una vegada més, una campanya d’este tipus, que contribuïsca a incentivar el negoci de l’hostaleria a Sueca, en una situació tan complicada com la que estem passant”. Després de la presentació de la campanya, s’ha procedit a la signatura del conveni entre l’Ajuntament i el Gremi d’Hostaleria per a poder desenvolupar el projecte.

Els representants del Gremi d’Hostaleria han anunciat també que la campanya finalitzarà amb un sorteig de 24 regals donats per cada bar i restaurant participant, entre els quals es troben menús, racions i, fins i tot, un viatge a un celler, que podran guanyar tots aquells participants que hagen pujat una fotografia amb el menjar que van encarregar, hagen etiquetat al bar o restaurant on ho van fer i hagen escrit un comentari, en la publicació corresponent del perfil de Facebook del Gremi d’Hostaleria de Sueca.