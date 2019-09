L’Ajuntament i la Fundació SASM signen el contracte per a la gestió de la Residència i Centre de Dia de Sueca

Connect on Linked in

Este matí, en el despatx d’alcaldia, ha tingut lloc la signatura del contracte entre la Fundació SASM i l’Ajuntament per a la gestió integral de la Residència i Centre de Dia per a persones amb discapacitat de Sueca. Han estat presents l’alcalde, Dimas Vázquez; la regidora de Serveis Socials, Manoli Egea; el patró de la Fundació en representació de l’entitat, Vicent González; i la secretària de l’Ajuntament, Mª Consuelo de Sales Moreno.



“Per a la nostra ciutat, i per a mi com a alcalde, és una satisfacció poder signar hui este conveni amb la Fundació SASM. Ja en l’anterior legislatura, des de l’oposició, vam donar suport a esta decisió perquè el fet què es tracta d’una fundació amb experiència i situada a Sueca, oferia totes les garanties d’èxit, en poder obtindre una resposta directa i immediata en el cas que es produïra qualsevol contratemps”, ha explicat l’alcalde, qui ha elogiat també la trajectòria de la Fundació, les noves instal·lacions “que dignificaran encara més la vida dels seus usuaris” i el fet que el personal laboral siga majoritàriament de Sueca “un dels principals objectius de qualsevol gestor polític”. Per la seua banda, la regidora de Serveis Socials, Manoli Egea, ha mostrat també la seua satisfacció per la signatura de l’acord, “que redundarà molt satisfactòriament en l’assistència a estos usuaris, especialment de Sueca i la seua comarca”.



“Hui és un dia important per a la Fundació perquè representa un pas més en l’oferta dels serveis que oferim. Fins ara estàvem especialitzats en l’assistència a persones amb malaltia mental i, a partir d’octubre, oferirem també l’assistència a persones amb diversitat funcional general, la qual cosa suposa un repte molt important per a nosaltres”, ha explicat Vicent González, patró de la Fundació, qui ha assenyalat també que posaran tot el seu esforç perquè este nou recurs social funcione “tan bé com ho està fent la Fundació amb una experiència ja de 15 anys”. González ha aprofitat també per a anunciar un nou projecte de la Fundació per a l’any 2021, quan s’inaugure una mini residència i huit habitatges tutelats per a persones amb malaltia mental, situades al costat de l’edifici de la Policia Local. “Eixa és la voluntat del patronat, ampliar les activitats i, sempre que siga possible, que es desenvolupen ací, en benefici dels habitants de Sueca i la comarca. A més, amb el compromís que el 90% de les llocs de treball siguen per a ciutadans del municipi”, conclou González.



La nova Residència i Centre de Dia començarà a funcionar el pròxim 1 d’octubre, i en la primera setmana està prevista l’assistència ja d’una gran part dels usuaris que podran beneficiar-se d’estos serveis; entre ells, les onze persones, veïns de Sueca, que així ho han sol·licitat. Acudiran també usuaris de la comarca, principalment, persones tutelades per la Generalitat i aquelles procedents de l’àrea del Departament de Salut, fins a cobrir el total de 40 places que s’ofereixen.