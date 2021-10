L’Ajuntament i la Universitat Politècnica de València s’alien per impulsar el pla de València Ciutat Neutra 2030

Connect on Linked in

Joan Ribó ha participat en una jornada per reflexionar sobre el repte d’aconseguir la descarbonització organitzada per la Universitat Politècnica de València

“La Universitat pot aportar coneixement específic, formes de treball, un espai educatiu clau, i els campus, com a espais de referència, per aconseguir que València siga una ciutat climàticament neutra”. Ho ha assegurat hui l’alcalde de València, Joan Ribó, durant la inauguració oficial de la Jornada organitzada per la Universitat Politècnica de València (UPV) per respondre a la crida que l’Ajuntament ha fet a tots els actors públics, privats i socials de la ciutat “per aconseguir, conjuntament, un dels principals reptes urbans per al futur més immediat: la descarbonització de la ciutat”. “Amb este objectiu, l’Ajuntament compta amb l’Estratègia Urbana València 2030 amb iniciatives per promoure una ciutat més saludable, sostenible, compartida, pròspera, creativa i mediterrània”, ha recordat el primer edil, en reconèixer la voluntat de la UPV, “una de les primeres institucions que mostra el seu treball, amb estes jornades, de concretar la seua contribució al programa ‘Missions València 2030’, que ha de ser la llavor d’un gran pacte per a la descarbonització de València”.

L’alcalde de València, Joan Ribó, que ha estat acompanyat del vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, i del regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramón, ha donat la benvinguda a estes Jornades, celebrades, en el marc de la Càtedra de Transició Energètica de la UPV, en saló d’actes de l’edifici Nexus, a les dependències universitàries de Camí de Vera. Durant la seua intervenció, el primer edil ha parlat del paper de les ciutats per avançar cap a la descarbonització, ja que, per exemple, en l’àmbit mundial, concentren més del 65% del consum d’energia i generen més del 70% de les emissions de CO₂. I ha explicat que “a estos nuclis urbans, que també son tractor de la resta del territori, es concentren tots els grans reptes vinculats al canvi climàtic i relacionats amb la mobilitat, el consum d’energia, la generació de residus, o la contaminació de l’aire”.

En ressaltar la “importància de les ciutats” i ressaltar que, al mateix temps, “són els grans espais d’oportunitat on implementar les solucions”, el primer edil ha al·ludit a les directrius internacionals marcades per a orientar la transició ecològica de les ciutats cap a uns espais on les persones puguen viure millor, i s’ha fet ressò dels objectius de l’Estratègia Urbana València 2030, “que posa la qüestió climàtica al centre per a repensar la ciutat”.

“Amb tot, el repte no és només que les ciutats arriben a ser climàticament neutres sinó que ho facen tan aviat com es pugua segons es desprén del últim informe del Grup Interguvernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC)”, ha continuat Joan Ribó, qui s’ha mostrat “defensor de la política europea d’innovació impulsora de ‘Missions València 2030’, q”ue inclou la capital del Túria en un projecte per promoure espais d’innovació, experimentació i aprenentatge per accelerar la neutralitat climàtica en uns barris que seran objecte d’actuacions integrades en matèria d’energia, mobilitat, renaturalització i economia circular, entre altres”.

“València vol ser una de les 100 ciutats punta de llança contra el canvi climàtic. Comptem amb un gran consens polític i social, i treballem tot un procés de diàleg amb la ciutadania, les empreses, altres institucions públiques, la societat civil i l’acadèmica per incorporar esta missió al Marc Estratègic de la ciutat”, ha afirmat Joan Ribó en reafirmar-se que “la missió de ser una ciutat climàticament neutra ha de ser, sobretot, la llavor d’un gran pacte per la descarbonització de la ciutat”.

Binomi Universitat-Ciutat

En este sentit, l’alcalde Joan Ribó ha agraït a tota la comunitat educativa reunida hui a les jornades “per ajudar l’Ajuntament, per col·laborar, per compartir este projecte i este gran repte ineludible”. “Estic convençut de què les conclusions de la jornada i dels tallers seran summament interessants i aportaran idees clau sobre com avançar”, ha afegit Joan Ribó qui, finalment, ha convidat els assistents “per a reflexionar sobre de quina manera establim els mecanismes de coordinació i treball conjunt perquè el binomi universitat-ciutat siga una autèntica palanca de transformació per avançar en la transició ecològica de la ciutat i en la neutralitat climàtica”.

“La universitat i la ciutat hem de recórrer este camí conjuntament i ho hem de fer des de plantejaments positius perquè si som capaços d’anticipar-nos i actuar a temps, les ciutats descarbonitzades i climàticament adaptades seran ciutats on les persones puguen viure millor”, ha conclòs.

En la mateixa línia, el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramón, ha manifestat que “la ciutat ha de ser la punta de llança per a abordar i donar resposta a un dels majors reptes als quals s’enfronta la humanitat, el canvi climàtic, i el binomi ciutat-universitat és i serà una de les millors eines al nostre abast per a aconseguir-lo”.

En l’acte inaugural d’estes jornades també ha participat el rector de la UPV, José Capilla, i la directora de la Càtedra de Transició Energètica, Carla Montagut. El rector, que ha parlat dels anys de treball de la UPV al respecte del canvi climàtic, ha assegurat que “esta institució té l’obligació d’impregnar als estudiants sobre este tema i de posar en valor el coneixement per resoldre problemes i afrontar reptes.”