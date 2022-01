L’Ajuntament i la UPV s’unixen per convertir València en ciutat climàticament neutra en 2030

Print This Post

L’Ajuntament i la Universitat Politècnica s’han aliat per convertir València en una de les cent ciutats europees climàticament neutres abans de 2030 que la Comissió Europea seleccionarà el pròxim mes de març. L’alcalde, Joan Ribó, i el rector de la institució acadèmica, José Esteban Capilla, han signat este matí una declaració d’intencions amb este objectiu.



José Esteban Capilla ha assegurat que la UPV té molt a aportarpel que fa a la formació de nous perfils professionals i el desenvolupament de noves tecnologies relacionades amb l’eficiència energètica, l’emmagatzematge d’energia, nous mètodes de producció o l’estalvi d’aigua.



El campus de Vera es convertirà en laboratori i banc de proves per generar coneixement sobre la descarbonització i aplicar-lo en els barris, oferirà assessorament científic i impulsarà projectes docents i d’investigació.



El binomi universitat-ciutat per fer front a la neutralitat climàtica, el gran repte per a la propera dècada i que determina un model de ciutat no només orientat a la sostenibilitat, sinó també a la salut, la equitat i la prosperitat de les persones”.