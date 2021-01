L’Ajuntament i l’Associació Cultural el Camí del Sant Grial signen un conveni de promoció del calze de València

Connect on Linked in

Aula Grial reobrirà les seues portes com a centre d’interpretació, exposicions i acolliment al pelegrí

El regidor de Turisme, Emiliano García, el director gerent de la Fundació Visit València, Antonio Bernabé, i la presidenta de l’Associació Cultural El Camí del Sant Grial, Ana Mafé, han formalitzat la signatura d’un conveni a través del qual s’habilitarà Aula Greal com a centre d’interpretació, exposicions i acolliment al pelegrí en l’entorn de la Catedral per al present Any Jubilar. A través de l’acord de col·laboració, “s’estructura una unió de sinergies amb l’objectiu de facilitar l’obertura” de l’aula per tal que “pelegrins, curiosos, visitants i veïnat pugan conéixer la història que envolta esta sagrada relíquia que tantes voltes ha sigut mostrada en la literatura i el cinema”, ha assenyalat l’edil.



Emiliano García ha manifestat que “esta és una oportunitat per continuar posant en valor el factor diferenciador i únic de la nostra ciutat a través del nostre patrimoni i potenciant el turisme cultural i de pelegrinatge”. A més, ha afegit, “esta pandèmia ha deixat en molt dures condicions els comerços del centre de la ciutat, i esta és una magnífica oportunitat per fomentar les visites en família tant a la mateixa Catedral com a Aula Grial, per conéixer en profunditat esta històrica relíquia i el que representa, a més de poder disfrutar de la gastronomia dels locals que l’envolten i també de la resta d’atractius culturals i turístics que oferix la nostra ciutat”.



Per la seua part, Ana Mafé ha recalcat que “la pandèmia només deixa que les coses es facen en família, amb membres d’una mateixa bambolla”, i en este sentit anima a els nuclis familiars que “visiten el centre, coneguen el seu patrimoni i col·laboren amb l’economia local donant suport als nostres comerços”.



En virtut d’este conveni, es realitzarà l’obertura d’Aula Greil en breu amb noves aportacions al discurs expositiu realitzades per la directora de contingut, l’escriptora Alicia Palazón. Amb este acord, a més de la resta d’accions que està duent a terme la Fundació Visit València al voltant del Sant Grial, es pretén “promocionar la ciutat de València com a destinació cultural i de pelegrinatge, i atendre totes les persones i famílies que mostren interés per València com a la ciutat del Sant Grial, la relíquia més buscada de l’Edat Mitjana occidental”, ha manifestat el responsable municipal.



El regidor Emiliano García acudirà pròximament a la reobertura d’Aula Grial per donar a conéixer les instal·lacions i el contingut del centre d’interpretació del calze de València. “Animem totes les persones a vindre a visitar esta relíquia, un símbol de la unió entre les cultures jueva, cristiana i musulmana”.