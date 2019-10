L’Ajuntament i les dos falles del Perelló signen un acord de col·laboració

Print This Post

L’alcalde del Perelló, Juan Botella, i la vocal de Cultura i Falles, Natividad Aguado, han signat un conveni de col·laboració amb els presidents de les dos comissions falleres de l’entitat local menor, Diego Arnau, de la Falla Tro i Flama, i Eusebio Serrano, de la Falla Poble Vell. Les dos parts han mostrat una total predisposició a mantindre una estreta col·laboració durant tota la legislatura, i a potenciar esta festa i donar suport al col·lectiu faller.

En l’escrit signat, el consistori, amb l’objectiu de promocionar les festes falleres en la localitat, es compromet a patrocinar una mascletà el dia 19 de març, a les 14 hores, i una Nit del Foc el dia 18 de març, a les 23 hores. Per la seua banda, les dos comissions falleres es comprometen a no disparar cap mascletà el 19 de març, ni cap castell de focs artificials, ni el 18 ni el 19, amb la finalitat de no perjudicar la circulació del trànsit.

Així mateix, han acordat la celebració, tots els anys, del tradicional acte de la Crida, fins ara mai realitzat al Perelló. La primera d’elles tindrà lloc el dia 8 de març de 2020. Finalment, en el conveni es remarca també que estos acords es fan extensibles a tota la legislatura.