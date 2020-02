L’Ajuntament i les Falles de Cullera impulsen delegacions d’Igualtat en les comissions

Connect on Linked in

La iniciativa pretén crear una persona d’enllaç amb el consistori per poder formar part de les campanyes d’igualtat i prevenció de la violència de gènere

L’Ajuntament i la Junta Local Fallera de Cullera (JLF) han impulsat una iniciativa per crear la figura del delegat o delegada d’Igualtat en les seues comissions falleres.

La regidora d’Igualtat, Marta Tur, i les persones encarregades d’esta àrea en cadascuna de les falles s’han reunit per transmetre les primeres sensacions, analitzar quines seran les funcions i crear un grup de treball conjunt.

Entorn a deu falles locals ja han creat esta figura dins de les seues directives. Tal com ha explicat la regidora Tur «l’objectiu és que igual que hi ha altres àrees dins de les comissions com pot ser la d’Esport o Activitats Culturals, crear una delegació d’Igualtat per garantir i vetllar la no discriminació per gènere, orientació sexual, color de pell o creences religioses dins de l’entorn faller».

La regidora ha volgut destacar la implicació de les falles perquè «moltes d’elles han volgut unir-se a nosaltres per treballar conjuntament per la igualtat en una festa tan tradicional com ho són les Falles».

Entre d’altres, les funcions d’este delegat o delegada serà ser la persona d’enllaç amb l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament per poder formar part de les campanyes d’igualtat i prevenció de violència de gènere; ser la persona referent per a dubtes, consultes, mediacions i situacions en les que siga necessària l’atenció amb un protocol determinat; analitzar els rols i estereotips de gènere a les activitats i buscar estratègies de canvi que afavorisquen i promocionen la igualtat.

A més, s’encarregarà de previndre la violència de gènere dins de la falla, evitar situacions que discriminen a les persones per qualsevol raó, així com detectar l’ús de llenguatge o imatges sexistes amb informació i formació sobre ella proposant activitats i formacions per a la resta de companyes i companys.

Els delegats i delegades d’Igualtat de les falles comptaran sempre amb el personal professional d’Igualtat de l’Ajuntament per tal d’aconseguir els canvis que es proposen.