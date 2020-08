L’Ajuntament i SEO/BirdLife s’uneixen per a la nova Guia d’Aus nidificants de la Devesa-Albufera que posa en valor la seua important biodiversitat i evolució

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Campillo: “És molt important que la Devesa-Albufera continue en esta línia de conservació i protecció”



L’Ajuntament de València, a través de la regidoria de Conservació d’Àrees Naturals i Devesa-Albufera, i SEO/BirdLife han col·laborat conjuntament en la confecció de la nova Guia d’Aus Nidificants de la Devesa-Albufera. Una guia en la qual apareixen un total de 70 espècies, algunes de les quals han estat o estan en l’actualitat en una situació crítica o en perill. El vicealcalde de València i regidor de Conservació d’Àrees Naturals i Devesa-Albufera, Sergi Campillo, ha destacat “la importància” de la guia al mateix temps que ha manifestat que “tenim un bosc pràcticament madur, molt ben conservat i amb una gran biodiversitat botànica que afavoreix també una gran biodiversitat de fauna i, per tant, és molt important que la Devesa-Albufera continue en esta línia de conservació i protecció”.



Campillo ha explicat la col·laboració a la qual han arribat el consistori valencià i SEO/BirdLife per a editar la nova «Guia d’Aus Nidificants de la Devesa-Albufera”, una guia que per al vicealcalde de València i regidor de Conservació d’Àrees Naturals i Devesa-Albufera “és molt important perquè es tracta d’un compendi de totes les aus que nidifiquen en el nostre bosc més important, el de la Devesa-Albufera, que és una joia natural que cal conservar”. En este sentit, ha posat en valor que “després de més de 4 dècades de restauració ambiental ara mateix podem dir que tenim un bosc pràcticament madur, molt ben conservat amb una gran biodiversitat botànica, que afavoreix també una gran biodiversitat de fauna i, per tant, és molt important que el bosc continue en esta línia de conservació i protecció”.



Així mateix, i en la línia de la publicació de la nova Guia d’Aus Nidificants, l’edil ha recordat que “per això també hem aprovat el Pla D’Ordenació Forestal i el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del municipi de València, entre altres mesures, per a protegir més i millor el nostre bosc més important”. Sobre la guia, Campillo ha agregat que “és una mostra de l’enorme diversitat d’aus que conté la Devesa, l’enorme diversitat d’aus nidificants, és a dir, que és un lloc de reproducció de moltes espècies d’aus algunes de les quals han estat o estan crítiques o en perill i, per tant, és més urgent que mai que protegim a la nostra Devesa, que la cuidem i respectem per a cuidar els animalets que viuen en ella”.



Per la seua part, el tècnic de SEO/BirdLife, Pablo Vera, ha assenyalat que “les aus suposen un conjunt atractiu d’espècies que incita als afeccionats a la naturalesa a aprofundir en el seu coneixement. Visitant i coneixent la Devesa a través de les aus, es convida a descobrir el valor dels ecosistemes i reflexionar sobre la importància de la sua conservació, especialment en un lloc com la Devesa que va estar a punt de ser completament urbanitzat i que ha pogut recuperar el seu potencial natural”.



70 ESPÈCIES



Les 70 espècies que protagonitzen la nova Guia d’Ocells Nidificants de la Devesa-Albufera són: Duc petit; Martinet; Todó; Tórtora; Tórtora turca; Puput; Cucut reial; Caragolet; Senyoreta; Raspinell comú; Totestiu; Capellanet de cresta; Merla; Pit-roig; Busquereta de casquet; Reiet safraner; Cadernera; Pinsà; Gafarró; Verderol; Enganyapastors; Perdiu; Capsot; Capsot botxí; Papamosques gris; Teuladí morise; Busquereta de capnegre; Busquereta cuallarga; Rossinyol; Bitxac comú; Cogullada vulgar; Mongeta; Corriol camanegre; Carregada; Blavet; Collverd; Sivert; Boix; Escabussonet; Gall de canyar; Fotja vulgar; Polla d’aigua; Gomet; Teixidor; Boscarler comú; Xitxarra de canyar; Busquerot; Estaranyit; Rossinyol bord; Tadorna; Corriolet; Bec d’alena; Camallonga; Gavina capnegra; Gavinot mediterrani; Gavina capblanca; Gavina comuna; Xatrac d’albufera; Xatrac becllarg; Curroc; Colom roquer; Soliguer; Falcia; Oroneta cuablanca; Oroneta; Cueta blanca; Teuladí comú; Bec de coral senegalés; Estornell negre i Blanca.



Les 70 fitxes contenen informació de les espècies i els seus hàbits i llocs en els quals poden ser observades, acompanyades d’il·lustracions de Juan Varela (un dels il·lustradors de naturalesa de major prestigi). Les espècies es troben ordenades d’acord amb els hàbitats en els quals es poden observar com són: la pineda madura; el matoll mediterrani; els saladars; els ambients palustres; les dunes i platges i els ambients antropitzats.



NOVETATS DE LA GUIA



La principal innovació de la guia és que per a la seua elaboració s’ha emprat un projecte de ciència ciutadana mitjançant el qual socis i simpatitzants de SEO/BirdLife van cartografiar en 2016 la presència d’aus nidificants a la Devesa. Una iniciativa que al mateix temps va comportar a l’actualització de la mateixa mena d’informació obtinguda en 2001. D’esta manera, s’ha avaluat els canvis experimentats en la comunitat d’aus i la seua distribució d’estos 15 anys, unes dades que faciliten entendre la comunitat d’aus de la Devesa com una comunitat “dinàmica, en la qual algunes espècies han desaparegut o són més escasses, i altres han colonitzat l’espai protegit o s’han fet més abundants”.



Sobre els motius d’estos canvis, Pablo Vera ha justificat que “es troben canvis en la distribució o abundància d’aus a gran escala i un augment de la maduresa dels ecosistemes. Un dels millors exemples és el paper que ha pres la Devesa com a refugi d’aus forestals després dels grans incendis viscuts a l’interior de València en 2012”.



SOBRE SEO/BIRDLIFE



SEO/BirdLife (Societat Espanyola d’Ornitologia) conforma l’organització pionera de la conservació de la naturalesa i la biodiversitat a Espanya, que va ser fundada en 1954 amb l’objectiu de conservar els ocells silvestres i el seu hàbitat. L’organització està registrada com a associació no lucrativa i que, a més, ha estat declarada d’utilitat pública. SEO/BirdLife posseeix una àmplia implantació territorial amb la seua xarxa de delegacions territorials i oficines tècniques que compten amb el suport de 43 grups locals, més de 12.000 socis, més de 8.000 persones voluntàries i 150.000 simpatitzants que participen cada any en les seues activitats.



Així mateix, SEO/BirdLife és l’organització representant de BirdLife International a Espanya, que és la major organització global de conservació dels ocells i la naturalesa i que té representants de 121 països, 13 milions de socis i simpatitzants de totes les parts del món.