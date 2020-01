L’Ajuntament impartix el taller educatiu Stop al plàstic al Gloria Fuertes

Connect on Linked in

La regidoria de Medi Ambient, Agricultura i Transició ecològica ha encetat un programa formatiu al CEIP Gloria Fuertes. Es tracta d’una actuació portada a terme per voluntaris mediambientals que participen en el projecte Erasmus + “Joventut i Solidaritat Europea a Alzira”, en el marc del Programa Erasmus + de la Unió Europea.



El propòsit del taller educatiu “Stop al Plàstic” és presentar la problemàtica de la contaminació causada per la mala utilitat que es dona als plàstics d’un sol ús. També, els efectes que este fenomen provoquen en el medi ambient.



Daiana Iasmina Hij (d’origen romanés), Paul Marhardt (d’origen austríac) i Shabnam Sabirli (d’origen azerbaidjanés) són els formadors que porten a terme l’activitat que naix com a producte de l’Intercanvi Juvenil Erasmus + “EveryOne’s Nature”.



Els tres voluntaris europeus, han impartit un total de quatre tallers, cadascun d’ells en diverses sessions d’una durada de dues hores. A més, es va impartir en llengua anglesa als estudiants de tercer i quart curs del centre.

El contingut va consistir en un debat inicial amb els alumnes al voltant de problemàtiques actuals com la contaminació, el reciclatge, la separació de fem, etc. I com afecta esta situació, tant a escala planetària, com a xicoteta escala (Alzira).

A més els voluntaris ambientals acordaren amb els estudiants la tasca de crear obres d’art amb deixalles d’origen plàstic. El propòsit que es pretenia era mostrar i crear consciència sobre com es pot reutilitzar, donant una segona utilitat a estos materials.

La xarrada va incloure exemples sobre la manera en què esta problemàtica afecta diàriament en el medi ambient, la vida marina, els animals, com també l’ecosistema que ens envolta.

En termes generals, el taller tractava de ser interactiu mitjançant la preparació de jocs, la realització d’activitats com l’elaboració de cartells (sobre els temes presentats) i el foment del treball en equip.

Finalment, el divendres 24 de gener es va realitzar una exposició a l’escola, on els estudiants van exhibir les seues pròpies obres d’art i van rebre unes bosses reutilitzables de la campanya “Stop al plàstic” com a gratificació pel treball realitzat.

Als pròxims mesos està previst que este taller s’implemente a diversos centres educatius del nostre municipi.