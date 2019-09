L’Ajuntament impulsa el I Festival VLC Urban Art Festival-Barris en moviment como norma general utilizamos las mayúscula

Connect on Linked in

L’art urbà en totes les seues expressions plena la ciutat amb el festival VLC Urban Art Festival – Barris en Moviment. L’Ajuntament impulsa esta trobada artística amb la col·laboració de l’Institut Cultural Italià, que es desenvoluparà els pròxims dies 25 al 29 de setembre. El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha presentat la convocatòria, que oferix música, documentals, tallers i nombroses propostes per a tota mena de públics.



L’Ajuntament participa a través de l’EMT i Las Naves, i les propostes es desenvoluparan en els barris del Grau i el Cabanyal/Canyamelar amb l’objectiu de «propiciar un diàleg entre la cultura underground valenciana i la italiana». La presentació del festival ha comptat amb la participació del director de l’Institut Cultural Italià, Angelo Gioè, i la crítica d’art i directora artística del festival, Eleonora Battiston.



Grezzi ha manifestat la seua satisfacció per la celebració d’este primer intercanvi cultural que aspira a prolongar-se els pròxims anys i que, en esta ocasió, es realitzarà amb la ciutat italiana de Bolonya. Es tracta de la primera edició d’una iniciativa dirigida, en paraules del regidor, a «dinamitzar els barris i posar-los en moviment a través de propostes molt variades, dirigides en primera instància a la joventut, però també a altres públics que estiguen interessats». La proposta, han explicat els seus promotors, pretén promocionar les disciplines relacionades amb els aspectes urbans de la cultura independents dels corrents mainstream, com les experiències nascudes en carrers i en els centres socials i els moviments underground connectats entre sí i que estan en contínua evolució.



El Festival VLC Urban Art Festival – Barris en Moviment planteja «un viatge des del writing al streetart, de l’hip-hop al rap, de la publicació independent al poster art, de la dansa urbana a les competicions de breakdance i trial bike.



La intenció és que el festival es duga a terme de manera anual en diferents zones de la ciutat. A més, es preveu l’intercanvi amb les ciutats italianes, de manera que artistes valencians podran viatjar fins a este país per donar a conéixer allí les seues propostes artístiques.



El Festival començarà el pròxim 25 de setembre en Las Naves amb la inauguració de Fruit, la fira de publicacions d’art de Bolonya que arriba per primera vegada llega a València. La programació inclou xarrades, presentacions de llibres i dos documentals: “Numero Zero. Alle origini del Rap Italià” d’Enrico Bisi i “I am not alone anyway”, de Veronica Santi sobre la història de Francesca Alinovi, comissària i visionaria del streetart, que va ser misteriosament assassinada.



Durant les jornades del festival, reconeguts artistes internacionals pintaran els murs d’alguns edificis del Cabanyal i locals de la Fabrica del Gel, la Batisfera, la Pilona i Drassanes 52, entre altres. A més, el dissabte 28 grups de rap/hip-hop valencians i italians s’alternaran des de les 18 hores fins a la 1.00 en l’escenari de Las Naves.



El regidor Giuseppe Grezzi ha animat tota la ciutadania a gaudir d’estes propostes culturals. L’entrada a totes les propostes programades és gratuïta.