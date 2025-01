L’Ajuntament impulsa millores de mobilitat a Extramurs i Algirós

L’Ajuntament adjudica la redacció de projectes de millora de la mobilitat per als vianants als districtes d’Extramurs i Algirós

L’encreuament dels carrers de Sant Francesc de Borja i d’Alzira es convertirà en zona per als vianants

Es preveu també disposar passos de vianants semaforizados en la confluència de l’avinguda Catalunya amb el carrer de Clariano

El pressupost conjunt per a la redacció de tots dos projectes ascendix a 7.320,50 euros

El servici de Mobilitat de l’Ajuntament ha aprovat la redacció dels projectes per a la conversió en zona per als vianants de l’encreuament del carrer de Sant Francesc de Borja amb el carrer d’Alzira (al districte d’Extramurs ) i per a l’execució de passos de vianants semaforizados en la confluència de l’avinguda de Catalunya amb el carrer de Clariano (al districte d’Algirós ).

El projecte de conversió en zona per als vianants de l’encreuament dels carrers de Sant Francisco de Borja i d’Alzira es farà eliminant un dels carrils d’eixida del trànsit motoritzat cap a esta primera via. La redacció d’este projecte s’ha adjudicat a l’empresa Soluciones Civiles y Técnicas SLL, per un import de 3.509,00 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 mesos.

Una vegada redactada i aprovada, esta actuació comptarà amb una subvenció de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) de 18.415,80 euros (el 60% del pressupost base) per a ser executada. L’Ajuntament és beneficiari d’un paquet d’ajudes a projectes de foment de la mobilitat urbana sostenible convocat per esta entitat (IVACE) amb cofinançament de la Unió Europea a través del Programa Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2021-2027 .

En segon lloc, s’ha adjudicat també la redacció del projecte per a la instal·lació de passos de vianants regulats amb semàfors a l’avinguda de Catalunya, concretament en la zona sud de la glorieta en la intersecció amb el carrer de Clariano. L’empresa adjudicatària ha sigut GECIVAL SL, per un import de 3.811,50 euros (IVA inclòs) i el termini per a la redacció del projecte és d’un mes.