L’Ajuntament impulsa una campanya per a promoure la creació de continguts en valencià a les xarxes socials

Huit influencers participen en esta campanya municipal

L’Ajuntament de València, a través del Gabinet de Normalització Lingüística (GNL), ha posat en marxa una nova iniciativa per a la promoció del valencià en les xarxes socials. La regidora de Gestió de Recursos, Lluïsa Notario, ha explicat que el programa «Més que un like!» vol difondre l’exemple d’influenciadors i influenciadores que fan continguts en valencià i l’èxit dels quals en les xarxes “demostra que no cal renunciar a la llengua pròpia per a triomfar amb les seues publicacions”.

En la campanya participen Pepiu, Apitxat, Simmer Valenciana, Emma Tomàs, Júlia, Aitor, Figamon i Gal·la Martí. Tots huit han enregistrat un vídeo breu en què expliquen quins continguts fan i en quins canals els publiquen. Per a presentar la campanya el GNL ha publicat un vídeo de 30 segons que recull les seues raons per a no renunciar a la seua llengua, el valencià. Paral·lelament, es publicarà un seguit de raons per a usar este idioma en les xarxes socials. La campanya es difondrà íntegrament a través de les xarxes socials del GNL de l’Ajuntament, a Instagram, Twitter i Facebook (@envalenciàVLC).

“Queda molt clar que l’interés de les publicacions en xarxes socials i la interacció és totalment independent de la llengua en què es publiquen i depén d’altres factors, però el que sí és cert és que crear continguts en valencià contribuïx a la dignificació i normalització de la nostra llengua”, ha explicat Notario, qui ha posat en valor, a més, l’existència d’un segment de població que parla valencià i que suposa una gran quantitat de consumidors i consumidores potencials dels continguts pujats en valencià. “Cal tindre en compte que les xarxes socials són potents mitjans de comunicació, per la qual cosa potenciar continguts produïts en la nostra llengua, tant si són audiovisuals, musicals o literaris com de qualsevol altre tipus, és, en definitiva, potenciar la nostra indústria cultural”, ha afegit.

El GNL té la missió de fomentar l’ús del valencià en tots els àmbits de la vida ciutadana i, per això, disposa de cinc comptes corporatius en xarxes socials per a promoure la llengua pròpia de València també en este àmbit. A banda dels perfils d’Instagram, Twitter i Facebook, disposa també de dos canals a YouTube i Spotify, amb el mateix nom d’usuari (@envalenciàVLC). Este àmbit i el públic que usa xarxes socials, fonamentalment juvenil, és un dels objectius clau per al Gabinet de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de València.